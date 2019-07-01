Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (1 Temmuz Beşiktaş transfer haberleri)

Beşiktaş transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Kara Kartal önümüzdeki sezon için şampiyon kadronun planlamasını yaptı. Abdullah Avcı ve yönetimin belirlediği isimlerle görüşmeler başladı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah Beyazlılari Tyler Boyd transferinde artık sona yaklaştı. Abdullah Avcı'nın bir diğer istediği isim Caiuby ile de prensip anlaşmasına varıldı.

İşte 1 Temmuz Beşiktaş transfer haberleri

AVCI'NIN KANATLARI BOYD VE CAIUBY

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Avcı’nın raporu doğrultusunda kanat transferine öncelik veren Siyah-Beyazlılar’da Tyler Boyd ve Caiuby isimleri ön plana çıktı. Avcı iki oyuncuyu da kadroya katmak istiyor. Tyler Boyd ile prensipte anlaşan Siyah-Beyazlılar, bonservis bedelleri ve ödeme planları için temaslarını sürdürüyor. Başarılı oyuncunun kulübü Vitoria Guimaraes ile bonservis konusunda anlaşmaya çok yakın olan yönetim, gelecek hafta sözleşme detaylarını tamamlayıp Boyd’u kadroya dahil edecek. 24 yaşındaki futbolcunun, bonservis bedeli taksitlerle ödenecek.

TEKNiK HEYET DE ONAY VERDi

Teknik Direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezonu İsviçre temsilcisi Grasshoppsers’da kiralık geçiren ve bonservisi Augsburg’da olan 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Caiuby için de olumlu rapor verdi. Başarılı oyuncunun Alman ekibi ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon lig ve kupa dahil 25 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Sambacı ile prensip anlaşmasına varıldı. Augsburg ile transfer konusunda yapılan görüşmelerinin de sonuna gelindi. Transferin bu hafta içinde bitmesi bekleniyor.

GÖKHAN'IN ALTERNATİFİ DI PLACIDO

SAĞ beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Di Placido’yu yeniden gündemine aldı. Bruno Peres’in transferi için uzun süre uğraşan yönetim, istediği sonuca ulaşamadı. Yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanan Brezilyalı futbolcunun daha yüksek bir kontrat istemesinden dolayı bu transferin zora girdiği ve rotanın yeniden Di Placido’ya döndüğü öğrenildi.

AVRUPA’YI İSTİYOR

Arjantin ekiplerinden Lanus forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlılar daha önce de girişimlerde bulunmuştu. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Di Placido, kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor.

UMUT GÜNEŞ HAMLESİ

Orta sahanın merkezinde, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncu, Türk milli takımının alt yaş takımlarında da forma giyiyor. Beşiktaş Yönetimi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Umut’u düşük bir bonservis bedeli ile kadrosuna dahil edip, genç oyuncunun hazırlık kampına katılmasını planlıyor.

SEDAT ŞAHİNTÜRK KİRALANIYOR

BEŞİKTAŞ teknik heyeti, geçen sezonu kiralık olarak Balıkesirspor Baltok’da geçiren Sedat Şahintürk’ü kamp kadrosuna dahil etmeyeceğini oyuncuya iletti. İki sezondur Ege ekibinde görev yapan ve 68 maçta 13 gol atan 23 yaşındaki futbolcuya, hem Süper Lig, hem de 1. Lig’den birçok teklifin geldiği öğrenildi.

UMUT MERAŞ ADRIANO’YU BEKLİYOR

BEŞİKTAŞ yönetimi, Adriano’dan haber bekliyor. Brezilyalı oyuncunun yeni sözleşme teklifi ni kabul etmemesi halinde Bursaspor’dan Umut Meraş ile anlaşma sağlanacak. Yıllık 2 milyon euro talep eden Adriano ile anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, sambacıyla son kez masaya oturacak.

ERDEM VE RIDVAN GELiYOR

ABDULLAH Avcı’nın 19 yaş altı milli takımında forma giyen orta saha oyuncusu Erdem Seçkin ve geçen yıl Süper Lig’de şans bulan sol bek Rıdvan Yılmaz’ı beğendiği belirtiliyor. Abdullah Avcı iki ismi kampa getirecek.

AZUBUIKE’DE RAKİP BAŞAKŞEHİR

BEŞİKTAŞ’IN kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Azubuike için Başakşehir’in devreye girip, bir adım öne geçtiği öğrenildi. Başakşehir Yönetimi’nin, Nijeryalı oyuncunun 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Mısır’ın Pyramıds takımıyla pazarlık masasına oturduğu ve Azubuike’nin bonservisini almaya yakın olduğu bildirildi.

KARTAL'DAN VILLANUEVA SÜRPRİZİ

BEŞİKTAŞ’IN Portekizli yıldız Pepe’nin gitmesinin ardından Enzo Roco ve İsimat Mirin’den beklediği verimi alamaması nedeniyle savunmaya kaliteli bir takviye yapmak için kolları sıvadığı ve gündemine Mikel Villanueva’yı aldığı ortaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda harekete geçen Siyah-Beyazlılar, Copa America’da maç başına 7 top uzaklaştırma ile oynayan Venezuela’nın 26 yaşındaki stoperi için Malaga’nın kapısını çalma kararı aldı. Malaga’da 29 maçta forma giyen ve 2 de asist yapan Villanueva’nın menajeriyle ilk temas kurulurken; oyuncunun Avrupa’da oynamak istemesi önemli bir avantaj olarak yorumlandı. 1.92 boyundaki Villanueva kulüp kariyerinde çıktığı 62 maçta hiç kırmızı kart görmedi.

BEŞİKTAŞ'IN VISCA PLANI

FUTBOLDA yeni sezon için geri sayım devam ederken, tüm takımlar gibi Beşiktaş’ta da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şenol Güneş’in A Milli Takım’ın başına geçmesinden sonra teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’yı getiren Siyah-Beyazlılar’ın Edin Visca’nın transferi için büyük çaba harcadığı ortaya çıktı.

VİSCA’NIN TAPUSU 12 MİLYON EURO

Kartal, yeni hocası Avcı’nın Başakşehir’den öğrencisi olan 29 yaşındak Bosna Hersekli kanat oyuncusunu para artı oyuncu takası ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Yönetimin iyi ilişkiler içinde olduğu Turuncu-Lacivertliler’e Visca’ya karşılık takıma beklenen katkıyı yapamayan Jeremain Lens, Enzo Roco ve Orkan Çınar’ı ve 3 milyon euro da para teklif ettiği belirtildi. Başakşehir ise Boşnak oyuncu için 12 milyon euro talep ediyor.

ROCO, TAKIMDA KALMAK İSTEMİYOR

Edin Visca’nın da Beşiktaş’ta forma giymek istediği öğrenilirken, Başkan Fikret Orman’ın önümüzdeki günlerde Başakşehir’in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile masaya oturup transferi sonuçlandırmak için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi. Bu arada geçen sezon Cruz Azul’den büyük umutlarla transfer edilip sadece 10 maçta şans bulabilen Enzo Roco’nun “Oynatmayacaksanız beni bırakın” diye yönetime başvurduğu öğrenildi.