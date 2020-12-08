  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Aralık 2020 Salı 10:03
  • |
  • Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık ön anlaşma yaptı

Son dakika: Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık ön anlaşma yaptı

Paylaş

Fanatik

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar uzun bir süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü başarılı futbolcuyla 3+1 yıllık kontrat konusunda ön anlaşma yaptı. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'e 4 yıl için toplam 5.6 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe de pusudaydı.

Siyah-Beyazlıların gündemini uzun süredir meşgul eden Dorukhan Toköz konusunda mutlu sona ulaşıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, “Beşiktaş’ta oynamak istiyorsa sözleşme imzalar. Ama oynamak istemezse Allah yolunu açık etsin” diyerek net bir tavır sergilediği Milli futbolcunun, kariyerine Kara Kartal’da devam etme kararı aldığı öğrenildi.

3+1 YILLIK ÖN ANLAŞMA YAPILDI

Kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi konusunda hem kendisi hem de menajeri aracılığıyla bir süredir yönetimle görüşmelerde bulunan 24 yaşındaki ön liberonun, 3+1 yıllık kontrat konusunda Beşiktaş’la ön anlaşma yaptığı bildirildi.

4 YILDA 5,6 MİLYON EURO

Kara Kartal’dan yıllık 350 bin Euro kazanan ve ilk etapta yıllık 1,5 milyon Euro’luk talebi bulunan tecrübeli futbolcunun, Başkan Ahmet Nur Çebi’yle konuyu direkt olarak görüşerek orta yolu bulduğu belirtildi. Yönetimin, Dorukhan’ı, ilk yılı 1.1 milyon Euro, ikinci senesi 1 milyon 250 bin Euro, üçüncü dönemi 1.5 milyon Euro ve opsiyonlu tarih için ise 1 milyon 750 bin Euro’luk teklifiyle ikna ettiği ifade edildi. Tarafların, toplamda 5,6 milyon Euro (53 milyon TL) maliyetle yapılan ön anlaşmaya Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemine kadar resmiyet kazandırması bekleniyor.

FENERBAHÇE PUSUDAYDI

Beşiktaş Kulübü’nün Dorukhan’ın 1.5 milyon Euro’luk maaş talebine ilk etapta kesin şekilde olumsuz yanıt vermesinin ardından devreye Fenerbahçe girmişti. Başarılı futbolcunun sezon sonunda boşa çıkacak olması sebebiyle, çalışma başlatan Sarı-Lacivertliler, gelişmeleri yakından takip ediyordu. Ancak tecrübeli futbolcunun yoluna Kara Kartal’da devam etme kararı alması sonrasında Kanarya, listesini güncelleyecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Duyum aldım' dedi ve Fener'in ocak ayındaki 3 transferini tek tek açıkladı
'Duyum aldım' dedi ve Fener'in ocak ayındaki 3 transferini tek tek açıkladı

'Duyum aldım' dedi ve Fener'in ocak ayındaki 3 transferini tek tek açıkladı

Son dakika: Dorukhan ile 3+1 yıllık ön anlaşma yapıldı
Son dakika: Dorukhan ile 3+1 yıllık ön anlaşma yapıldı

Son dakika: Dorukhan ile 3+1 yıllık ön anlaşma yapıldı

Terim sonunda muradına erdi! Yıldız futbolcu hayırlı olsun
Terim sonunda muradına erdi! Yıldız futbolcu hayırlı olsun

Terim sonunda muradına erdi! Yıldız futbolcu hayırlı olsun

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Ve Fenerbahçe'den tarihi karar!
Ve Fenerbahçe'den tarihi karar!

Ve Fenerbahçe'den tarihi karar!

Fenerbahçe yönetimi, son haftalardaki hakem hataları üzerine MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmesini istemiyor.

Flaş! Sumudica'nın yeni adresi belli oldu
Flaş! Sumudica'nın yeni adresi belli oldu

Flaş! Sumudica'nın yeni adresi belli oldu

Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Marius Sumudica'nın tekrar Suudi Arabistan'a döneceği öğrenildi.

Altay'ın başarısının ardından bakın kim çıktı
Altay'ın başarısının ardından bakın kim çıktı

Altay'ın başarısının ardından bakın kim çıktı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta harikalar yaratan genç kaleci Altay Bayındır'ın başarısının ardından Michael Kraft çıktı. 21 yaşındaki başarılı file bekçisi, Sarı-Lacivertlilerin Alman kaleci antrenörüyle farklı bir seviyeye ulaştı.

Denizli maçı sonrası soyunma odasına indi
Denizli maçı sonrası soyunma odasına indi

Denizli maçı sonrası soyunma odasına indi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçının ardından soyunma odasına indi.

Beşiktaş'a kötü haber geldi...
Beşiktaş'a kötü haber geldi...

Beşiktaş'a kötü haber geldi...

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, dün yapılan antrenmana da katılmadı. Tecrübeli futbolcunun ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.

Terim'den sürpriz hamle
Terim'den sürpriz hamle

Terim'den sürpriz hamle

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası maçında, koronavirüs sebebiyle 3 haftadır forma giyemeyen futbolcularla birlikte sakatlıktan kurtulan oyuncuları sahaya sürecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.