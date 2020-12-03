Son dakika: Bakan Kasapoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı

Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
“ÇOK ŞÜKÜR GENEL DURUMUMUZ İYİ”
Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz” ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
“Covid-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile kıymetli eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.”
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
“Covid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve değerli eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmalarını temenni ediyorum.”
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