Son dakika: Albayrak ve Terim taburcu oluyor!

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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" açıklamasını yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından son durumu merak konusu oldu. Gazeteci Fatih Çekirge efsane çalıştırıcı ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştı.
Sezona iyi başlayan fakat üst üste aldığı başarısız sonuçlar sonrası bu sezon da şampiyonluk özlemini dindiremeyen Fenerbahçe'de radikal değişikler olacak. Tolga, Ferdi, Deniz Türüç gibi isimlerden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, transfer döneminde ilk olarak bu bölgeye yeni kanat oyuncuları alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA'nın onursal üyesi Şenes Erzik, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in "Önceliğimiz ligleri bitirmek. Önemli olan haziran sonunda tekrar başlamak, yoksa bu sezon kayıp bir sezon olur." sözlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Erzik, konuyla ilgili "Oynanmamış ve tamamlanmamış lig tescil edilmez. Bunu UEFA da FIFA da kabul etmez. Bu konuda birçok şey konuşuluyor ancak liglerin tescil edilmesi mümkün değil." diyerek liglerin devan edeceğinin sinyalini verdi.
Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğü yapan Xavi Hernandez, FC Barcelona'yı çalıştırmak istediğini söyledi.
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, 2019 yılında Barcelona'ya gerçekleştirdiği transferi hakkında itirafta bulundu.
Galatasaray'ın İngiltere'den kiraladığı Florin Andone ile yollar sezon sonu ayrılıyor.