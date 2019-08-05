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aksam.com.tr
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00
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  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:40

Son aday Tsimikas

Son aday Tsimikas

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OLYMPİAKOS’UN 23 yaşındaki sol beki Konstantinos Tsimikas’ın, Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edildi. İşte Beşiktaş’ın son transfer haberleri...

AKŞAM

Yunan basınında, Willem 2’de kiralık oynayıp Olympiakos’a geri dönen genç yeteneğin, Gökhan Keskin tarafından takip edildiği ve futbolcuyla ilgili ayrıntılı rapor tutulacağı yazıldı.

ELYOUNOUSSI’YE 1.5 İSTEDİLER

SOL kanada takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Southampton’dan Norveçli kanat Elyounoussi’yi kiralamak için fi yat sordu. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki Norveçli’yi 1.5 milyon euroya kiraya verebileceklerini iletti. Bu bölgede diğer aday ise Konoplyanka.

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Benjamin Tetteh'in bedeli açıklandı

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Yusuf 19 milyon euroya Lille'de

Yusuf 19 milyon euroya Lille'de

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