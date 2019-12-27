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Son aday Ghoulam

Son aday Ghoulam

İTALYAN İlmattino Gazetesi’nde yer alan habere göre; Sarı-Lacivertli ekip Napoli forması giyen Cezayirli sol bek Ghoulam ile ilgiliyor.

AKŞAM

İTALYAN İlmattino Gazetesi’nde yer alan habere göre; Sarı-Lacivertli ekip Napoli forması giyen Cezayirli sol bek Ghoulam ile ilgiliyor. Bu transferin bitme aşamasında olduğu yazıldı. Kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki futbolcunun devre arasında kiralık olarak başka bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve sezon sonunda daha hazır olup Napoli forması giymek istediği söylentiler arasında.

SIKINTI MiLAN’LA

SOL bek için Ghoulam’la anlaşan Kanarya, son ana kadar Ricardo Rodriguez’i de zorlayacak. Oyuncuda problem yok ama Milan’la henüz anlaşma sağlanamadı. İtalyan Kulübü, 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez için en az 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu talep ediyor. F.Bahçe ise buna soğuk bakıyor.


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