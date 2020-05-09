Son 20 yılın en iyisi o!

Ligue 1'in twitter hesabında yapılan açıklamada, "Tebrikler Drogba. Bir zamanlar Olympique Marsilya ve Guingamp formalarını giyen golcü, sizler tarafından ligde son 20 yılda forma giymiş en iyi forvet seçildi." ifadeleri kullanıldı.
Drogba da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kendisine oy veren taraftarlara teşekkür etti.
Eski Paris Saint-Germainli (PSG) Zlatan Ibrahimovic ise ankette 2. sırada yer aldı.
Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua, Galatasaray ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.
Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Caner Erkin ile dirsek temasına başladı. Üç sol bek Martin Linnes ve Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, 3 sol bekin yerini Caner ile yedeklemeyi planlıyor.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Florin Andone için Rangers ve Celtic'in devrede olduğu belirtildi.
Yeni teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica'nın takımın başına geçmesi konusunda son aşamaya geldi.
Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Süper Lig kulüpleri, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüse rastlanan Beşiktaş, Pazartesi günü yapılacak antrenmanı iptal etti.