Son 10 yılın smacı adaylarında Nikola Kalinic de yer aldı

FIBA, son 10 yılda milli maçlardaki en iyi smaçları oylamaya sundu. FIBA'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan oylamada James Harden gibi ünlü NBA yıldızlarının yanı sıra Fenerbahçe forması giyen Nikola Kalinic de yer alıyor.

FIBA, son 10 yılın en iyi smacını belirlemek için resmi internet sitesi üzerinden oylamaya başladı. Milli maçlarda yapılan smaçların yer aldığı oylamada James Harden, Luka Doncic gibi NBA yıldızlarının yanı sıra Fenerbahçe forması giyen Nikola Kalinic de yer alıyor. 2010 ve 2020 yılları arasındaki dönemin en unutulmaz sayılarını içeren oylama, tüm FIBA bölgelerinin temsil edildiği çok çeşitli küresel ve kıtasal müsabakalarda atılan sayılardan oluşan toplam 32 seçenek içeriyor. Oylama 10-28 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Oylamada Afrika, Amerika, Asya-Okyanusya ve Avrupa’dan gelen smaçlar, dörtlü final turuna kalmadan önce, bölgesel konferanslarda birbirleriyle yarışacak.



Oylama, 28 Haziran Pazar günü, Türkiye saati ile 03:59’da gerçekleşecek final ile sona erecek. Oylamaya katılan basketbolseverler, resmi bir FIBA topu kazanma şansına sahip olacaklar ve yarışmanın galibi oylama sona erdikten sonra ilan edilecek.