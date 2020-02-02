Son 10 yılda zarar büyük

AKŞAM
TÜRKİYE’DE bir ara transfer dönemi daha sona ererken kulüplerimiz çok sayıda futbolcuyu kadrosuna kattı. Birçok isimle de yollar ayrıldı. Son 10 yıl genelinde ortaya çıkan kar-zarar tablosu ise iç karartıcı cinstendi. Ortada “kar” namına hiçbir şey bulunmuyordu. Galatasaray son 10 yılda attığı ve sattığı futbolcuların karşılığında 104.7 milyon euro zarar etti. Sarı-Kırmızılılar’ın arkasında 102.2 milyon euro zararla Fenerbahçe bulunuyor. Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu dönemi öncesinde çok fazla transfere imza atmıştı. Onların 10 sezondaki toplam zararı ise 35.7 milyon euroyu buldu. Beşiktaş, 23.6 milyon euro zararla “Dört Büyükler” arasında 4. sırada yer aldı. Siyah-Beyazlılar’ın en az zarara sahip olan kulüp olmasının nedeni ise yüksek rakamla satış gerçekleştirmesi... Cenk Tosun, Demba Ba, Tosic gibi isimleri yüksek bedelle gönderen Kara Kartal, buna rağmen eksi hanesinde yer almaktan kurtulamadı.
SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti.
Norveçli, G.Saray ve Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe ağlarını da sarstı... Kuzey’in Kralı, ligdeki 16. Trabzon formasıyla ise 19. golünü atarak kariyerini geliştirdi.
G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.
Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin, Türk Milli Takımı’nda forma giyeceğini açıkladı. Larkin, “Bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum” dedi.
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, stadyuma girerken Trabzonsporlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
G.SARAY, sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor’u Yunanistan ekibi Olympiakos’a kiraladı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.