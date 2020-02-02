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aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 08:00
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  • 02 Şubat 2020 Pazar 08:00

Son 10 yılda zarar büyük

Son 10 yılda zarar büyük

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G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.

AKŞAM

TÜRKİYE’DE bir ara transfer dönemi daha sona ererken kulüplerimiz çok sayıda futbolcuyu kadrosuna kattı. Birçok isimle de yollar ayrıldı. Son 10 yıl genelinde ortaya çıkan kar-zarar tablosu ise iç karartıcı cinstendi. Ortada “kar” namına hiçbir şey bulunmuyordu. Galatasaray son 10 yılda attığı ve sattığı futbolcuların karşılığında 104.7 milyon euro zarar etti. Sarı-Kırmızılılar’ın arkasında 102.2 milyon euro zararla Fenerbahçe bulunuyor. Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu dönemi öncesinde çok fazla transfere imza atmıştı. Onların 10 sezondaki toplam zararı ise 35.7 milyon euroyu buldu. Beşiktaş, 23.6 milyon euro zararla “Dört Büyükler” arasında 4. sırada yer aldı. Siyah-Beyazlılar’ın en az zarara sahip olan kulüp olmasının nedeni ise yüksek rakamla satış gerçekleştirmesi... Cenk Tosun, Demba Ba, Tosic gibi isimleri yüksek bedelle gönderen Kara Kartal, buna rağmen eksi hanesinde yer almaktan kurtulamadı.

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Son 10 yılda zarar büyük
Son 10 yılda zarar büyük

Son 10 yılda zarar büyük

G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.

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