  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Kasım 2020 Salı 16:52
  • |
  • Son Güncelleme:

Solskjaer'den 'takımda lider oyuncu yok' eleştirisine cevap

Solskjaer'den 'takımda lider oyuncu yok' eleştirisine cevap

Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Gruptaki iki maçımızı da kazandık. Başakşehir'le üçüncü maçımıza çıkacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynayabilirsek 3 puanla evimize döneceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Solskjaer ve takım kaptanı Harry Maguire ile birlikte dijital bir ortamda düzenlediği basın toplantısında Medipol Başakşehir maçına ve takımının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Premier Lig'de son maçı kaybettiklerini hatırlatan Solskjaer, "Bütün oyuncularımızdan iyi performans bekliyoruz. Bazen çok iyi oynadığınız maçı kaybedebiliyorsunuz. Bu maçı unutup bir sonraki müsabakaya odaklanıyoruz. İyi seviyede oynadığımızda herkesi yenebileceğimizi düşünüyoruz. Futbolda hata payı çok az. Başarı ile başarısızlık arasında ince bir çizgi var. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Solskjaer, Manchester United'ın eski futbolcusu Roy Keane'nin "takımda lider oyuncu yok" ifadelerini doğru bulmadığını, takımda bir çok lider futbolcu olduğunu ve olumsuz bir sonuç aldıklarında bunun tüm takıma mal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Medipol Başakşehir maçının zor geçeceğini dile getiren Solskjaer, "Gruptaki iki maçımızı da kazandık. Başakşehir'le üçüncü maçımıza çıkacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynayabilirsek 3 puanla evimize döneceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Solskjaer, Türk takımlarının çok ateşli taraftarlara sahip olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmanın daha farklı geçeceğini kaydetti.

Teknik Direktör Solskjaer açıklamasında, takımın orta saha oyuncusu Jesse Lingard'ın yarınki karşılaşma için İstanbul'a götürülmeyeceği bilgisini de paylaştı

Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire ise burada yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımıza kutlayacakları galibiyetler sunmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Medipol Başakşehir maçını kazanarak 'gruptaki liderliğimizi mühürlemek' istiyoruz." şeklinde konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden
Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden

Galatasaray'da Ocak ayında 7 imza birden

Ozan Kabak resmen açıklandı! Transfer...
Ozan Kabak resmen açıklandı! Transfer...

Ozan Kabak resmen açıklandı! Transfer...

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı
Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı
Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı

Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Dünya yıldızı Remy çıktığı 7 maçta attığı 6 golle lige şimdiden damgasını vurdu. Süper Lig devinde ise Remy pişmanlığı yaşanıyor.

Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi
Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi

Samet Aybaba sürprizi! İtiraf geldi

Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.

Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim
Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim

Onyekuru Cimbom'a ilk kez şart koştu: Bunu yaparsanız gelirim

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'

Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2
Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2

Sergen Yalçın'dan yeni sistem: 3-5-2

İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.

Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'u açıkladı
Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'u açıkladı

Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'u açıkladı

Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.