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  • Solskjaer'den Marcos Rojo açıklaması: Çok iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdi
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:27
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:52

Solskjaer'den Marcos Rojo açıklaması: Çok iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdi

Solskjaer'den Marcos Rojo açıklaması: Çok iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdi

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Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Marcos Rojo hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Marcos Rojo için takımı Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den açıklama geldi.

Norveçli teknik direktör, takımda bulunan 7 stoperden birisi olan ve ayrılması beklenen Arjantinli futbolcu hakkında kafa karıştırıcı açıklamalar yaptı.

''BENCE SEZONA ÇOK İYİ HAZIRLANDI''

Solskjaer, Harry Maguire'ın da gelmesinin ardından takımda forma şansı çok azalan Rojo hakkında ''Neden Rojo'yu oynatmayayım ki? Çok iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdi. Ayrıca buradaki oyunuyla Arjantin Milli Takımı'nın da değişilmezi olma yolunda ilerliyor. Bakalım gelecek günler bize neler getirecek.'' sözlerini kullandı.

MANU'YA TRANSFER RESTİ ÇEKTİ

İngiltere'nin The Times gazetesinin haberine göre ise Marcos Rojo, kendisini Everton'a göndermeyen Manchester United yönetimine oldukça sinirli ve kulüp yetkilileri ile yaptığı görüşmede ''Sezon boyunca düzenli oynayamak istiyorum, değerim düşmemeli" ifadelerini kullandı. Everton'a transferine izin verilmeyen Rojo'nun Fenerbahçe'ye gidebileceğini yönetime bildirdiği vurgulandı.

ARTIK OYNAMASI ÇOK ZOR

29 yaşındaki Arjantinli stoper Marcos Rojo, geçtiğimiz sezon Manchester United ile yalnızca 8 maça çıkabildi ve 2014'de 20 milyon euroya transfer olduğu Premier Lig devinden bu sezon büyük ihtimalle ayrılacak. Harry Maguire'ın gelmesinin ardından Rojo'nun şans bulması bile beklenmiyor.

(Sporx)

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