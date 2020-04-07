İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Solskjaer, futbolun "kolay hedef" olduğunu belirterek, "Herhangi bir futbolcuya bu şekilde çağrı yapılmasını adil bulmuyorum. Toplum için iyi işler yapan futbolcular tanıyorum, bu zor durumda yardım etmek için çok şey yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
Norveçli teknik adam, salgın nedeniyle herkesin zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, kulüpler ve oyuncular arasında neler yapılabileceğine dair görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.
Geçmişte hatalar yapıldığını ifade eden Solskjaer, "Şimdi daha iyi kararlar alma zamanı. Hepimiz topluma ve NHS'e (Ulusal Sağlık Hizmetleri) yardım etmek istiyoruz." yorumunu yaptı.
Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2014'te kazanan Fenerbahçe'de 'Yeni hoca kim olacak?' sorusu belirsizliğini sürdürüyor... Sarı-lacivertlilerde çalışmalar son sürat devam ediyor. Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın ardından Ersun Yanal'la da başarılı olamayan ve yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler teknik direktöre çevrilmiş durumda.
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak "Bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı" dedi.
Yasa dışı yollardan Paraguay'a girmeye çalışırken yakalanan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho serbest bırakıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuların geleceği de belli oldu. FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.
Galatasaray'ın geçen yaz transfer ettiği Radamel Falcao ile ilgili çıkan transfer dedikoduları devam ediyor. Kolombiya'da Süper Lig maçlarını yayınlayan Win Sports TV Genel Yayın Yönetmeni Jaime Parada, Falcao'nun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
433'ün Instagram hesabının Türk sunucusu Metecan Kanbur'a flaş açıklamalarda bulunan Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Trabzonspor'da forma giyen vatandaşı Alexander Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu.
Saint Etienne forması giyen sol bek oyuncusu Miguel Trauco, transferi hakkında bir itirafında bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.