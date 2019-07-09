Sola Watkins

AKŞAM

BEŞİKTAŞ için transfer haberleri üst üste geliyor. Siyah-Beyazlılar, sol kanada İngiliz oyuncu Ollie Watkins’i transfer etmek için çalışıyor. İngiliz basını oyuncuyla ve kulübüyle görüşmelerin son aşamaya geldiğini ve her an transferin resmiyet kazanabileceğini duyurdu. devonlive.com, “Watkins, Türkiye’ye taşınmaya hazırlanıyor” şeklinde verdiği haberde şu ayrıntıları duyurdu: “23 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş satın alma seçeneğiyle 1 yıllık kiralamak için çalışıyor. Brentford kulübü 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak istiyor. Önceki kulübü Exeter City de bu transferden yüzde 20 pay alma hakkına sahip olacak. Genç oyuncu Watkins, geçen sezon İngiltere Championship’te 41 maçta 10 gol ve 8 asistlik performansla kendisini gösterdi.

SCHÜRRLE OLMUYOR

ALMAN basını 2021 yılına kadar Dortmund’la sözleşmesi bulunan Schürrle’nin, Beşiktaş’a gitme ihtimalinin düşük olduğunu yazdı. Almanlar, oyuncunun Çin ligine sıcak baktığını bildirdi. Schürrle’ye ek olarak Jeremy Toljan’ın da Dortmund’dan ayrılacağı belirtildi.

KORKUNÇ BİR HATA!

LYON Başkanı Aulas, 7.5 milyon euroluk Marcelo transferi nedeniyle yerden yere vuruluyor. Beşiktaş’tan, Fransa’ya giden ancak sürekli mutsuzluğunu gündeme getiren Marcelo’nun transferi, Lyon Başkanı’nın yaptığı “En korkunç hata” olarak gösterildi.

KALIYORUM!

BEŞİKTAŞ’LA transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen eski Fenerbahçeli Josef de Souza, kesinlikle bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Arabistan basınına konuşan Josef de Souza, “İddialar doğru değil. Al Ahli’de kalacağım” dedi.