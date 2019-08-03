Sola Umut Meraş

Beşiktaş, Bursa’dan Umut Meraş’ı kadrosuna katmak üzere. Siyah-Beyazlı ekibin son önerisi 10 milyon TL ve kaleci Utku’nun kiralanması olurken, Yeşil-Beyazlı kulüp de teklife sıcak baktı.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, sol bek arayışlarını Umut Meraş ile sonlandırmak üzere. Hafta içinde Bursa ile F.Bahçe arasında yapılan görüşmeler sonucu tarafl ar anlaşmaya varamazken, ibre yeniden Beşiktaş’a döndü. Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan’ın Beşiktaş ile yaptığı görüşmeler sonrasında genç oyuncunun transferiyle ilgili sona yaklaşıldığı öğrenildi. Erdoğan’ın ‘Feda’ döneminde antrenör olarak görev aldığı Beşiktaş’ta Ahmet Kavalcı ile sıkı temasta olduğu biliniyor.

RAFA KALDIRILMIŞTI

Öte yandan transferin resmi sürecini yönetenler arasında Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi de yer alıyor. Beşiktaş cephesinin son resmi teklifi ise 10 milyon TL ve kaleci Utku Yuvakuran’ın kiralanması oldu. Bursaspor Kulübü de bu teklife sıcak bakarken, tarafl arın anlaşma sağlaması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Bursaspor’da önceki başkan Ali Ay, Umut Meraş için Beşiktaş ile el sıkışmış ancak sonrasında transfer rafa kaldırılmıştı.