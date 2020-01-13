Sola Blackett

FİLİP Novak ile henüz anlaşamayan Trabzonspor, Çekyalı oyuncunun yerine arayışlara başladı...

AKŞAM

Karadeniz ekibinin gündemine gelen ilk isim ise Reading’le sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Tyler Blackett... Footballinsider247’nin haberine göre Karadeniz ekibi 1.91’lik sol beke teklifte bulundu. Ancak, haberde Ankaragücü’nün de oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi. Oyuncunun bonservisinin olmaması transferi cazip hale getiriyor.