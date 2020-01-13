Sola Blackett

AKŞAM
Karadeniz ekibinin gündemine gelen ilk isim ise Reading’le sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Tyler Blackett... Footballinsider247’nin haberine göre Karadeniz ekibi 1.91’lik sol beke teklifte bulundu. Ancak, haberde Ankaragücü’nün de oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi. Oyuncunun bonservisinin olmaması transferi cazip hale getiriyor.
FİLİP Novak ile henüz anlaşamayan Trabzonspor, Çekyalı oyuncunun yerine arayışlara başladı...
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinden yarın istifa edeceğini açıkladı.
Trabzonspor’da merakla beklenen 14:61 açıklaması geldi. Bordo-Mavililer, Ali Koç’un sözlerine cevap verdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Roma maçında ağır bir sakatlık yaşayan Merih Demiral, Galatasaray'ın transfer planlarını da bozdu.
Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş, Slovakya'da Zilina forması giyen Robert Bozenik ile ilgileniyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözlerine cevap verdi. Cengiz’in ağır ifadeler kullanması dikkat çekti.