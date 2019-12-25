Sol tarafta Saracchi donemi

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RED Bull Leipzig, 2018 yazında River Plate’den 12 milyon euroya transfer ettiği Marcelo Saracchi’yi G.Saray’a kiraladı. “goal.com”un Almanya hesabının paylaştığı habere göre; 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 1.5 sezon kiralık olarak Türkiye’de forma giyecek. Bu sezon Bundesliga’da 4 maça çıkan Saracchi, 1 gol kaydetti. Genç futbolcu aynı zamanda G.Saray Kaptanı Muslera’nın da Uruguay Milli Takımı’ndan arkadaşı...

Yani aralarında uyum sorunu olmayacak. Alman ekibi Leipzig, 2023’e kadar kontratı bulunan oyuncunun Galatasaray’da tecrübe kazanmasını istiyor. Bu transferde kiralama bedeliyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Ancak kulüp içinden gelen haberlere göre; Saracchi, bedelsiz olarak kadroya katılacak. Yabancı kontenjanı dolu olan Sarı-Kırmızılılar’da bu durumda Nagatomo’ya da yol göründü. 33 yaşındaki futbolcunun mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacaktı. Teklif gelmesi halinde uygun bir rakama elden çıkarılacak.