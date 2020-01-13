Sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklan Merih Demiral sezonu kapattı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözlerine cevap verdi. Cengiz’in ağır ifadeler kullanması dikkat çekti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bordo-mavili kulüp hakkında yaptığı açıklamalara saat 14:61'de cevap vereceklerini açıkladı.

Spor çalıştayı başladı

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı başladı. 17 Ocak'a kadar sürecek çalıştayda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşmasını yaptı.