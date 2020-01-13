Sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklan Merih Demiral sezonu kapattı

Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Milli oyuncu sezonu kapattı.
JUVENTUS'TAN MERİH DEMİRAL'A: SENİ BEKLİYOR OLACAĞIZ
Torna presto, Merih!— JuventusFC (@juventusfc) January 13, 2020
Ti aspettiamo ?@Merihdemiral https://t.co/T1gVLrN8O1
Roma maçında sakatlanan milli futbolcumuz Merih Demiral’dan kötü haber geldi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözlerine cevap verdi. Cengiz’in ağır ifadeler kullanması dikkat çekti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bordo-mavili kulüp hakkında yaptığı açıklamalara saat 14:61'de cevap vereceklerini açıkladı.
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı başladı. 17 Ocak'a kadar sürecek çalıştayda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşmasını yaptı.
Galatasaray'da yaz ayı transfer döneminde kadroya katılan futbolculardan sadece Lemina'nın sınıfı geçmesi dikkatlerden kaçmadı.
Milan, Simon Kjaer'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Beşiktaş'ın Altınordu'yla oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.