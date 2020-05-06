  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 00:40
  • |
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 00:40

Sol bek transferinde Fenerbahçe'ye müjde!

Sol bek transferinde Fenerbahçe'ye müjde!

Paylaş

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Riza Durmisi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Danimarkalı sol bekin, bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Lazio'ya geri döneceği ifade edildi.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çok uğraştığı Riza Durmisi, kulübü Lazio'nun kararı sonrası Nice'e kiralanmıştı.

Danimarkalı sol bekin Fransa macerası kısa sürdü. Nice Kulübü, 26 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, "Ocak ayı transfer döneminde Lazio'dan kiralanan Rıza Durmisi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüz, sol bek oyuncusu için satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti. Danimarkalı futbolcu, kulübümüzde kendisine verilen fırsatlar için zarif bir şekilde teşekkür etti ve iyi dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Nice'te bekleneni veremeyen Riza Durmisi, Fransız ekibiyle 2 aylık süreçte 5 maça çıktı, asist veya gol katkısı yapamadı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

AKŞAM Özel Röportaj: Maradona elle golü benden öğrendi

title

Kartal'ın yabancıları karantinada

title

Bizim için iyi oldu

Beşiktaşlı futbolcular yurtta karantinaya alındı

SPOR GÜNDEMİ

Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Sol bek transferinde Fenerbahçe'ye müjde!
Sol bek transferinde Fenerbahçe'ye müjde!

Sol bek transferinde Fenerbahçe'ye müjde!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Riza Durmisi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Danimarkalı sol bekin, bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Lazio'ya geri döneceği ifade edildi.

Falcao: ‘Türkiye'de çok mutluyum‘
Falcao: ‘Türkiye'de çok mutluyum‘

Falcao: ‘Türkiye'de çok mutluyum‘

Galatasaray'ın Kolombiyalı süper starı Radamel Falcao, ESPN'e bir röportaj verdi ve karantina günlerinde evdeki yeni görevinden bahsederken, yaşadıklarını anlattı ve ülkesi Kolombiya'daki futbolun gelişimine de dikkat çekti.

TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor
TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor

TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu yarın saat 10.00'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Acil olarak toplanma kararı alan Nihat Özdemir, gündemle ilgili açıklamayı yarın saat 14.00'de yapacak.

Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı'
Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı'

Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı'

MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli yıldızı Galatasaray kaptı
Milli yıldızı Galatasaray kaptı

Milli yıldızı Galatasaray kaptı

Gelecek sezon daha ekonomik bir kadro kurmak için uğraş veren Galatasaray, yerli ve yetenekli ayaklara yöneldi. Yüksek maaşı sebebiyle Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, Yunus Mallı'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Wolfsburg ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen forma şansı az olduğu için ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli futbolcu da Galatasaray'a sıcak bakıyor.

Bjelica sonrası ilk bomba transfer! Anlaşma tamam
Bjelica sonrası ilk bomba transfer! Anlaşma tamam

Bjelica sonrası ilk bomba transfer! Anlaşma tamam

Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.