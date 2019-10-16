Sol bek arayan Fenerbahçe, 20 yaşındaki Vitaliy Mykolenko'ya kancayı taktı

Bu çerçevede sarı-lacivertliler, milli takım haftasında EURO 2020 elemelerinde oynanan iki maçı yakın takibe aldı. Biri Ukrayna'nın Portekiz ile oynadığı maç, diğeri de Vedat Muriç'in takımı Kosova'nın Karadağ mücadelesi idi. Sarı-lacivertliler iki maçı da yerinden izledi.

Fenerbahçe'de ilk olarak sol bek pozisyonuna takviye arandığı ifade ediliyor. Kolarov transferinin gerçekleşmemesinin ardından Hasan Ali'nin de sakatlanmasıyla sarı lacivertliler lige sol beksiz başladı. Bu bölgeyi ise teknik heyet sağ bek ve sağ kanat oyuncusu Nabil Dirar ile doldurmaya çalışmıştı. Dirar da sakatlandı ve bir ay yok. İyileşen Hasan Ali'nin sakatlığının tekrar nüksetme riski söz konusu.

Bu sezon şampiyonluk yolunda sıkıntı istemeyen sarı-lacivertliler ikinci yarıya en hazır şekilde girmek istiyor. Bu nedenle alternatifin olmadığı sol bek pozisyonu için çalışmalar sürüyor.

MYKOLENKO ÇIKARMASI

Ukrayna Milli Takımının sol beki olan Vitali Mykolenko da bu çerçevede izlenen isimlerin başında geliyor. Portekiz karşısında ilk 11'de yer alan 20 yaşındaki futbolcu alternatifler listesinde ilk sırada geliyor. Dinamo Kiev forması giyen Mykolenko'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Ayrıca "Kosova milli takımında çok iyi oyuncular var" uyarısını yapan Ersun Yanal'ın isteği sonrası Kosova'da da birkaç oyuncu takibe alınmış durumda. Sol bek dışında farklı bölgelere de bakılıyor.

(Takvim)