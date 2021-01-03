Sokratis'te rakip Napoli

Fenerbahçe, sezon başında yapılan takviyelere rağmen savunmada sorunların devam etmesinin ardından stoper transferi için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler’in, Arsenal’in kadro dışı bıraktığı ve kulübüyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sokratis ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı. İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan habere göre; Arteta’nın kadroda düşünmediği Sokratis için Fenerbahçe ve Napoli devreye girdi.
TERCİHİNİ YAPACAK
Haberde; Arsenal’in Sokratis’i bu transfer döneminde elden çıkarmak istediği belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin bonservis talep etmesi beklenmiyor. Yunan stoper, Fenerbahçe ve Napoli arasında tercihini yapacak. En yüksek maaşı ve en iyi koşulları teklif eden taraf, 1.86’lık oyuncuyu renklerine katacak. Fenerbahçe, Tisserand ve Lemos’tan beklediği performansı alamayınca arayışa geçmişti.
'Topu dağıtma zahmetinde bile bulunmadılar'
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i 4-0 yendi.
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 16. haftasında 0-0 sona eren Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçını yorumladı. Toroğlu, Galatasaray'da bileti kesilen futbolcuyu canlı yayında açıkladı.
2020'yi zirvede tamamlayan Aslan, bugün Antalya'yı konuk edecek. Futbolcular kazanarak galibiyeti Omar'a hediye etmeyi planlıyor.
Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan beraberlik moralleri alt üst ederken maçın ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao'nun 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıkması, taraftarın sosyal medyada sabrını taşıran olay oldu. Kolombiyalı müzmin sakat, Twitter'da "Trending Topics" (TT) listesine girdi.
Yeni Malatyasporlu Youssouf, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Şu anda saha içinde tedavisi hala devam ediyor. Genç futbolcu şu anda doğruldu. Doktorlar, tedavisini sürdürüyor.