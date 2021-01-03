Sokratis'te rakip Napoli

AKŞAM

Daily Mail'in haberine göre; Arsenal'in stoperi için Fenerbahçe'nin ardından İtalyan ekibi de devreye girdi. İngiliz ekibi onu ocakta bedelsiz olarak gönderecek.

Fenerbahçe, sezon başında yapılan takviyelere rağmen savunmada sorunların devam etmesinin ardından stoper transferi için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler’in, Arsenal’in kadro dışı bıraktığı ve kulübüyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sokratis ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı. İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan habere göre; Arteta’nın kadroda düşünmediği Sokratis için Fenerbahçe ve Napoli devreye girdi.

TERCİHİNİ YAPACAK

Haberde; Arsenal’in Sokratis’i bu transfer döneminde elden çıkarmak istediği belirtildi. 32 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin bonservis talep etmesi beklenmiyor. Yunan stoper, Fenerbahçe ve Napoli arasında tercihini yapacak. En yüksek maaşı ve en iyi koşulları teklif eden taraf, 1.86’lık oyuncuyu renklerine katacak. Fenerbahçe, Tisserand ve Lemos’tan beklediği performansı alamayınca arayışa geçmişti.