Şoke eden gerçekler ortaya çıktı! 'Nasıl transfer ettiniz?'

TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’a imza attığında camiayı bir hayli mutlu etmesine karşın 15.haftası geride kalan Süper Lig’de henüz kendisinden beklenen patlamayı yapamayan ve taraftarları hayal kırıklığına uğratan Seri’nin Ocak ayında sarı kırmızılı ekipten ayrılacağı öğrenilirken, oyuncunun Avrupa’da kendisine yeni bir kulüp baktığı belirtildi.

'SERİ BU DURUMDAYKEN NASIL TRANSFER ETTİNİZ?'

Fulham’dan 1 yıllığına kiralanmasına karşın Championship’e geri dönmek istemeyen Seri’nin Fransa Ligi’ne göz kırptığı anlaşılırken, 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili ortaya çıkan bazı gerçekler hem yönetim hem de teknik heyet hakkında kafalarda soru işareti bıraktı. Geçtiğimiz sezon Aralık – Ocak aylarında resmi olarak düşmesi kesinleşmediyse bile 20 hafta sonunda sadece 14 puan toplayan ve 19.sıraya demir atan Fulham’da lig bitimine kadar kendisini sıkmayan, saha içi mücadelesine girmeyen ve her geçen hafta fizik kapasitesini kaybeden Seri’nin Afrika Kupası’nda ise 2 maçta forma giymesi tecrübeli orta sahayı resmen bitirirken, Fildişili yıldızın hazırlık kampı geçirmeden Galatasaray’a transfer edilmesi yönetim ve teknik heyet hakkında “Durum bu kadar netken Seri nasıl transfer edildi?” eleştirilerini akıllara getirdi.

Galatasaray’a fizik olarak düşük, 90 dakikayı çıkaramayan, ikili mücadelelerde ayakta kalamayan bir futbolcu olarak gelen Seri kendisine güvenenleri yanıltırken, Fatih Terim’in oyuncuya yeteri kadar şans tanıdığı fakat kendisini toparlamayan Seri’yi Ocak’ta takımdan göndereceği bildirildi.