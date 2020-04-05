Sokağa çıkma yasağına takılan Emre Demir'den mesaj var

Hes Kablo Kayserispor’un milli oyuncusu Emre Demir, liglere ara verildiği şu günlerde çalışmalarını evde sürdürüyor. Bir an önce futbola dönmek isteyen ancak Covid19 salgınından ötürü tüm zamanını evde geçiren Emre Demir, gençlere de evlerinden çıkmama konusunda çağrı yapıyor.
Bilim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı Türkiye’de en güvenli yerin ev olduğunun altını çizen Emre Demir, takım arkadaşlarına da seslenerek "Kayserispor’da oynayan genç kardeşlerim. Sağlığınız için, geleceğiniz için evde kalın ve çalışmayı bırakmayın" çağrısında da bulundu.
Emre Demir, evinde olduğu süre içerisinde antrenmanlarını devam ettirirken spor dışındaki zamanlarını ise 5 yaşındaki kardeşi Nur Sima Demir ile kitap okuyarak, televizyon izleyerek değerlendiriyor.
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