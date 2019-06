Sofiane Feghouli'den transfer açıklaması

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, beIN Sports'a konuştu. Feghouli, önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalacağını da duyurdu.

İşte Feghouli'nin açıklamaları:

"Kulübüm Galatasaray ile sezonu tamamladım. Şu an biraz dinleniyorum ardından ülkem Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanacağım. Galatasaray ile güzel bir sezon geçirdim. İyi bir sezon finali oldu ve iki kupayı da kazandık. Benim için ideal geçen bir sezonu geride bıraktım. Türkiye'de hedeflerinizi gerçekleştirmek kolay olmuyor ama bunu başardık."

Cezayir ile Afrika Kupası öncesi durumunu da anlatan Feghouli, "Cezayir ile farklı bir turnuva bizi bekliyor. Avrupa liglerinde mücadele eden birçok oyuncumuz var. Turnuvaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımdla fazla vakit geçiremedim ama her şeyin pozitif ilerlediğini söyleyebilirim."

"Galatasaray ile performansını nasıl değerlendirirsin?"

- Çok çok memnunum. Sezonun ilk yarısında problemler yaşasam da daha sonra bu problemleri sahadaki iyi performansımla çözdüm. Hem ligi hem kupayı kazanma başarısını gösterdik. Galatasaray'da zamanla formayı geri aldım ve bu iyi performansım Cezayir Milli Takımı antrenönün de dikkatini çekti ve milli takıma çağrıldım.

"SENEYE DE GALATASARAY'DA OLACAĞIM"

"Kış transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmayı düşündün mü?"

- Türkiye'de bu işler biraz karışık. Neredeyse her gazete hakkımda takımdan gidecek haberi yaptı. Bu konu hakkında çokfazla dedikodu çıktı ama Galatasaray ile sözleşme imzaladığımda 5 yıllık kontrat süremi burada tamamlamak istediğimi ilettim. Çok güzel bir ülkede ve şehirde yaşıyorum. 2 senedir ligi şampiyon tamamlıyoruz. Avrupa kupalarında da yarışmacı bir takım olacağımıza inancım tam. Benim için süreklilik önemlidir ve seneye de Galatasaray'da olacağım.

"5 BÜYÜK LİGDEN SONRA EN İYİ LİG"

"Türkiye Ligi'ni nasıl değerlendirirsin?"

- İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa'dan sonra Türkiye Ligi'nin en iyi lig olduğunu söyleyebilirim. Farklı bir lig olduğunu söyleyebiliriz. Mücadele etmesi zorlu bir lig aynı zamanda. Galatasaray'a karşı oynayan oyuncularla baş etmek zor. Çünkü, motive ve birlikte içinde oynuyorlar. Agresifliğin ve taktiğin ön planda olduğu en iyi lige sahibiz. Çok rekabetçi bir şampiyonluk yarışı var. Bu sezon üst sıradaki 4 farklı takımın aralarında 3-4 puıanlık fark vardı. Son güne kadar şampiyonluk yarışını hissedebiliyorsunuz. Ekipler arasında müthiş bir rekabet var ve tutku dolu bir lig oynanıyor. Benim için bu ligde oynamak müthiş bir tecrübe.

"Türkiye'de ilginç şeyler yaşadın mı?"

- Türkiye'ye gelmeye karar verdiğimde TV ve medyadan takip ediyordum. Galatasaray'ın ateşli ve takımına aşık bir taraftara sahip olduğu hep anlatılıyordu. Fenerbahçe ile arasında sıradışı bir derbi rekabeti var ve derbiler gerçekten çok önemli. İstanbul'da gezintiye çıktığımda Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlarla karşılaştığım oluyor ve benimle fotoğraf çekilmek istiyorlar. Bana karşı çok saygılı olduklarını söyleyebilirim. Derbi maçlarında gerçekten çok sıcak bir atmosfer oluyor.

"BAŞAKŞEHİR'E ATTIĞIM SON GOL..."

"Galatasaray kariyerinde attığın en güzel gol hangisiydi?"

- Son Başakşehir maçında attığım gol. Kazananın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği bir maçtı ve 2-1 kazandık. Statta muhteşem bir atmosfer vardı ve golümü attım. Evet gördüm. Kornerden gelen topa kafayı vurdum ve top direkten döndü. Aksiyonumu tamamlamak için bütün konsantrasyonumla topun geleceği yere hareketlendim ve golümü attım. Golden sonra stat üzerime yıkılacak gibi oldu. Bu gol dolayısıyla büyük mutluluk yaşadım.

"İlk yarı ile ikinci yarı arasında performansın çok farklıydı?"

- Sezon başında takıma bir türlü giremedim. Fakat hala daha burada olduğumnu göstermek istedim ve pes etmedim. Takımım için en ufak bir katkım bile olursa işimi yapıyorum demektir. 5 senelik kotnratım olduğunu ve bu projeyi tamamlamadan ayrılmayacağımın bilincindeydim. Buna göre performans gösterdim. Antrenmanlarda çalıştım ve maçlara bütünüyle konsantre oldum. Etap etap giderek zamanla takımdaki yerimi geri aldım. Birkaç düzenlemeyle ikinic yarıda istenilen sonuçları almayı başardık. zaman ilerledikçe gollerle tanıştım. 2 senedir takımda olamnın avantajını da kullandım. Bütün bunların başarıya giden yolu pozitif etkilediğini söyleyebilirim. Allah'ın yardımıyla hedeflerime ulaşarak mutlu bir sezon geçirdim.

"FATİH TERİM, TÜRKİYE'DE 1 NUMARA"

"Fatih Terim hakkında neler söylersin, ilişkiniz nasıl?"

- Fatih Terim, Türkiye'de 1 numaradır. Galatasaray'ın elde ettiği kupaların birçoğuna ismini yazdırmıştır. Özel bir insan. Onunla çok iyi bir ilişkimiz var. Beni motive ediyor. Bize maçlardan önce neleri düzeltmemiz gerektiği konusunda yardımcı oluyor. Motive etmeyi ve kupalar kazanmayı çok iyi bildiğini söyleyebilirim. Onunla çalışmak benim için büyük zevk. Sezonun ilk derbisi olan Fenerbahçe maçında taraftarımız bir koreografi yapmıştı. ve üstünde Fatih Terim'in kocaman bir resmi vardı. Anlam vermekte zorlanmıştım. Türkiye'de bir Fatih Terim ve bir de diğerleri var. Fatih Terim'in parmağıyla ileriyi gösterdiği resmini gördüğümde çok etkilenmiştim. İlk geldiimde takımın başında Igor Tudor vardı. Onun gidişinden sonra Galatasaray araftarlarının yalnızca bir isteği vardı, o da 'İmparator' diye adlandırdıkları Fatih Terim'di.

Küçüklükten beri Galatasaray'ı biliyordum ve kişisel olarak Galatasaray tarihine karşı bir ilgim var. Birçok Türk arkadaşım oldu ve 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'ndan haberdardım. Fatih Terim'in İtalya'da antrenörlük yaptığını biliyordum. Türkiye'ye gelmeden önce bir yabancı olarak dışardan bir gözlemim vardı ama ülkenin içine girince Türkiye'de 1 numara olduğunu gördüm.

"SEVILLA İLE ADIMIN ANILMASI ZEVK"

"Sana gelen bir teklif var mı, Sevilla ile adın geçiyor."

- Yaz transferi dönemi her zaman dedikodulara açıktır. Sezon sonuna kadar maçlara konsantre oldum. Bu zamana kadar kimseyle konuşmadım çünkü hedeflerime odaklanmıştım. Dışardan gelen bütün söylentileri ekarte ettim. Ne olacağını şimdiden bilemem. Bu tip ekiplerin benimle ilgilendiklerini bilmek bir zevk. Bu aynı zamanda benim değerimi gösterir. Fakat, Galatasaray ile kontratım var ve İstanbul'da çok mutluyum. Şu an Türkiye'de her şeyi kazandım ve artık Avrupa'da başarıya ulaşmak istiyorum.

"Bu sezon zaman zaman orta sahanın ortasında da oynadın. Kendini nasıl hissettin?"

- Bu pozisyonda oynamaktan memnnun kaldım. Çünkü, daha fazla topla buluşma imkanım oldu. Daha fazla topa sahip olmam, daha fazla maç içinde kalmama yardımcı oldu. Aynı zamanda rakip ceza sahasına da daha çok girme fırsatı yakaladım. 8 numara oynamaktan keyif aldım. Hocamız daha sonra beni pozisyonum olan sağ kenara aldı ama özellikle maçların sonunu forvetin arkasında oynayarak bitirdiğimi hatırlıyorum. Orta sahada oynadığımda top çevremde daha çok dolaşıyor ve bundan ötürü problem yaşamıyorum.

"CEZAYİR İLE HEDEFİMİZ KUPA"

"Cezayir ile 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadınız. Afrika Uluslar Kupası'nda hedefleriniz nelerdir?"

2014'ten beri her şey sıradışı ve tarihe geçecek biçimde ilerliyor. Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmak istiyoruz. 2014'ten bu yana çok şey değişti. Oyuncular, başkan ve antrenör. Bugün baktığımızda takım ruhu ile oynayan, birbirine yardım eden bir milli takım var. İyi oyunculara sahibiz ama sadece kadroda iyi oyuncuların olması başarı için yetmez. Anı zamanda iyi bir ekip ruhu oluşturmalısınız. Birbirine kenetlenen boyuncu grubuyla başarıyı yakalayabiliriz.