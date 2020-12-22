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aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 21:23
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Sofiane Feghouli'den şampiyonluk mesajı

Sofiane Feghouli'den şampiyonluk mesajı

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

Galatasaray'ın üçüncü golünü, maçın 63. dakikasında Sofiane Feghouli kaydetti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Feghouli "Son maçtan sonra böyle bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Çok mutluyum. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bu sefer gol attım, geçen sefer asist yapmıştım. Bunlardan daha önemlisi Galatasaray'ın olduğu yer. Diğer maçlara da iyi hazırlanmak ve kazanmak istiyoruz. Hafta içinde çok çalışıyoruz. Bugün bunun karşılığını aldık. Arda ve Belhanda bugün takıma katıldı ve iyi katkılar verdi. Trabzonspor deplasmanı kolay değil. Galatasaray her zaman birinci sırada olmalıdır. Bunun için çalışıyoruz. Trabzonspor maçına da iyi hazırlanacağız. Bizi zor bir maç bekliyor" dedi.

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