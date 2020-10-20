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aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 13:47
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Sofiane Feghouli yine kriz çıkardı! Isınma hareketlerine bile katılmadı

Sofiane Feghouli yine kriz çıkardı! Isınma hareketlerine bile katılmadı

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Galatasaray'da maaş indirimini kabul etmeyen ancak yönetimin buna rağmen ücretini indirimli ödediği Sofiane Feghouli, FIFA'ya başvurmuştu. Cezayirli futbolcu dün oynanan Alanyaspor maçında da kriz çıkardı.

MAÇ ÖNCESİ ISINMA ÇALIŞMALARINA ÇIKMADI

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in sürpriz şekilde takımdan kestiği Sofiane Feghouli, maç öncesinde ısınma çalışmalarında yer almadı.

Belhanda başta olmak üzere Terim’in yedek bıraktığı tüm isimler ısınmaya çıkarken, Cezayirli futbolcunun soyunma odasında 90 dakikayı beklemesi dikkat çekti.

İNDİRİM KRİZİ YAŞANMIŞTI

Belhanda ve Feghouli, Galatasaray'ın pandemi sebebiyle talep ettiği indirimi kabul etmemiş, Sarı-kırmızılı kulüp ise buna rağmen her oyuncuya uygulanan %15 indirimi bu iki isme de uygulanmıştı. Belhanda ve Feghouli ise konuyla ilgili FIFA'ya başvurmuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu iki oyuncu için sert ifadeler kullanmıştı.

MAÇ SIRASINDA DA ISINMAYA GİTMEDİ

Fatih Terim, karşılaşmanın ilk yarısında yedek oyuncular Arda, Ömer, Emre, Diagne ve Belhanda'yı ısınmaya gönderdi. Cezayirli futbolcu Feghouli ise yedek kulübesinden ayrılmadı.

TERİM'DEN FEGHOULI VE BELHANDA AÇIKLAMASI

Maç sonrası Belhanda ve Feghouli'nin maaşlarında indirime gitmemesi konusunun sorulmasına tecrübeli teknik adam, "Sayın başkanımızın ifadesi doğrudur iki oyuncumuz için ama idari ve ekonomik cezaları onlar, teknik olarak da cezayı ben veririm. O işler ayrı, bu ayrı. Bu tamamen taktiksel bir karardı. Uzun yerlerden geldiler, maçlar oynadılar. Daha önceki maçlara da baktığımızda zaman zaman onları da dinlendirdiğimiz oluyor. O işlere ben müdahil olmam, teknik tarafında kalırım işin." yanıtını verdi.

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