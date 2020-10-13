Sofiane Feghouli yeniden West Ham'a

Cezayir basınından Feghouli iddiası geldi... “competition.dz”nin haberine göre, Galatasaray’da satılacaklar arasında yer alan Sofiane Feghouli’yle eski takımı West Ham ilgileniyor.
Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı.
Rus basını, Milli Takımımız karşısında aldığı 1 puanın mutluluk verici olduğunu yazdı ve "Rusya ikinci yarıda adeta çöktü. Bizi yenilgiden kaleci Shunin kurtardı" denildi.
Romanya'nın Norveç'e 4-0 yenilmesi Galatasaray ve dünya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi'yi çıldırttı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Kadronun şu anda şampiyon ilan edilmesi bizim için dezavantaj. İki veya 2.1 puan ortalaması şampiyon yapacaktır” dedi.
Fenerbahçe'nin 2019 yazında Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'dan iki yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'de sıcak saatler yaşanıyor. Yıldız futbolcu, kontratını feshetmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş yeni transferlerinden Josef De Souza, "Oyuncularla diyaloğu bu kadar iyi olan bir teknik adamla çalışmamıştım. Kendisi bizim için büyük bir şans" dedi. İşte detaylar...