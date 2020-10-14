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aksam.com.tr
  • 14 Ekim 2020 Çarşamba 07:28
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Sofiane Feghouli ve Enner Valencia asist yaptı

Sofiane Feghouli ve Enner Valencia asist yaptı

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Sporx

Galatasaraylı Sofiane Fegouli ile Fenerbahçeli Enner Valencia, Milli Takımlarında birer asist yaptı.

Milli Takımları ile sahaya çıkan Galatasaraylı Feghouli ile Fenerbahçeli Enner Valencia birer asist yaptı.

Cezayir forması giyen Sofiane Feguouli, 2-2 biten karşlaşmada takımının ilk golünün asistini yaparken maçın uzatma dakikalarında oyundan alındı.

Fenerbahçeli Enner Valencia ise takım kaptanı olarak sahaya çıktığı mücadelede takımının 3. golünün asistini yaptı ve 69 dakika sahada kaldı. Ekvador karşılaşmada Uruguay'yı 4-1 mağlup etti.

Öte yandan Fas ile Demokratik Komgo'nun karşıya geldiği mücadele 1-1 sona ererken Fas'ta Hatayasporlu kaleci Munir ile Yeni Malatyasporlu Chebake, Kongo'da ise Fenerbahçeli Tisserand, Beşiktaşlı N'Sakala ve Galatasaraylı Luyindama forma giydi.

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