Sofiane Feghouli ve Enner Valencia asist yaptı

Milli Takımları ile sahaya çıkan Galatasaraylı Feghouli ile Fenerbahçeli Enner Valencia birer asist yaptı.
Cezayir forması giyen Sofiane Feguouli, 2-2 biten karşlaşmada takımının ilk golünün asistini yaparken maçın uzatma dakikalarında oyundan alındı.
Fenerbahçeli Enner Valencia ise takım kaptanı olarak sahaya çıktığı mücadelede takımının 3. golünün asistini yaptı ve 69 dakika sahada kaldı. Ekvador karşılaşmada Uruguay'yı 4-1 mağlup etti.
Öte yandan Fas ile Demokratik Komgo'nun karşıya geldiği mücadele 1-1 sona ererken Fas'ta Hatayasporlu kaleci Munir ile Yeni Malatyasporlu Chebake, Kongo'da ise Fenerbahçeli Tisserand, Beşiktaşlı N'Sakala ve Galatasaraylı Luyindama forma giydi.
Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 93-72 yenerek, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
Galatasaray'ın son seçimdeki başkan adayı Ozan Korkut, önümüzdeki süreçte böyle bir isteğinin olduğunu ve sarı-kırmızılı ekibe başkan olması durumunda Teknik Direktör Fatih Terim'in daha yetkili olması gerektiğini, Sportif AŞ'de de yetkisi olması gerektiğini ifade etti.
İngiltere ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek verdi.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandı.
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki 4'üncü maçında yarın İstanbul'da Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını yaptı.