Sofiane Feghouli tatilden 1 hafta erken döndü

19 Temmuz'da Afrika Uluslar Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Cezayir'de forma giyen Sofiane Feghouli, kendisine verilen izinden 1 hafta erken döndü.

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı 22. şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sofiane Feghouli, örnek bir davranışa imza attı. Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda 19 Temmuz'da Cezayir'le birlikte şampiyonluğa ulaşan Sofiane Feghouli, tatilini erken bitirdi!

Sezonun ardından Cezayir Milli Takımı'yla kampa giren tecrübeli yıldız, Afrika Uluslar Kupası'nda da 6 maça çıkmış ve 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Teknik direktör Fatih Terim tarafından kendisine 9 Ağustos'a kadar izin verildiği belirtilen 29 yaşındaki futbolcu tatilini erken noktalayarak İstanbul'a döndü.

Dün takımla birlikte çalışmalara başlayan Feghouli'nin bu örnek davranışı teknik heyetin yüzünü güldürürken taraftarın da sevgisini artırdı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cezayirli yıldız, "Geri dönmüş olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki futbolcunun, 7 Ağustos'ta oynanacak Süper Kupa finalinde yedekler arasında yer alması bekleniyor.

Feghouli geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 9 gol 6 asist, Türkiye Kupası'nda da 5 maçta 3 gol 1 asistle oynamıştı.

(Habertürk)