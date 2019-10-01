Sofiane Feghouli: Paris Saint-Germain'i yenebiliriz, kazanmak için oynayacağız

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, önemli açıklamalar yaptı.

İşte Sofiane Feghouli'nin açıklamaları;

"Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefleyen harika bir takım olduğunu biliyoruz. Ancak taraftarımızın önünde oynayacağız. Evimizde her maçı kazanmak için oynarız. PSG'nin evinde çok güçlü bir takım olduğunu biliyoruz ancak deplasmanda bireysel becerilerle kazanmaya çalışıyorlar. Bu, bizim için fırsat olabilir. Favori olmadığımızı söyleyebilirim ama muhteşem taraftarımızla birlikte kazanmak için şansımız var"

BASKI YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ

"Ligue 1'de takımlar, PSG'ye karşı savunmada bekliyor ve kaybediyor. PSG'nin üstünde baskı kurmak için her şeyi yapacağız. Topa sahip olduklarında onları rahat ettirmemeye çalışacağız. maçın başında onlara arzuladıkları o güvenli ortamı sağlamamalıyız."

KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

"Orta saha ve hücumda Paris Saint-Germain'i zorlayacak oyunculara sahibiz. Belki savunmada daha az deneyime sahip oyuncularımız var. Genel olarak topa sahip olmaya çalışan bir takımız. En büyük silahımız taraftarlar olacak. Onlar inanılmaz ve PSG'ye çok baskı yapacaklar. Oyunda akıllı ve sabırlı olmak bize bağlı. Topla oynamalı ve çabuk kaybetmemeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde her şey mümkün. Paris Saint-Germain'i yenebiliriz. Kazanmak için oynayacağız"

RADAMEL FALCAO YORUMU

"Falcao daha yeni geldi. Çok fazla tecrübesi olan harika bir oyuncu. Zaten geçmişi onun adına konuşuyor. Buraya geldi çünkü hala aç ve kendine bir şeyler kanıtlamak istiyor. Çok zeki bir insan ve iyi bir golcü. Bu sezon bize çok fayda sağlayacağı kesin. Ayrıca iyi bir adam ve iyi bir takım arkadaşı. Soyunma odamızın dili İspanyolca, yeterince İngilizce ve Fransızca biliyor zaten kendisi. Gol atması ve onu pozisyonlara sokmak için her şeyi yapacağız"

TRANSFERLERDEN MEMNUNUM

"Kulübün transfer çalışmalarından memnunum. Tüm kulvarlarda oynuyorsanız, iyi bir kadroya sahip olmalısınız. Dünya şampiyonu Nzonzi'yi getirdik. Ayrıca Marsilya ve Juventus'ta kendisini kantıtlayan Lemina da geldi. Çok tecrübeli ve iyi bir oyuncu olan Seri'ye de sahibiz. Ryan Babel de önemli bir transfer. Bu sezon bize çok şey getirecekler. Mariano, Nagatomo, Muslera gibi oyuncularımız var. İyi bir takımız. Artık uyum sürecinin çabuk şekilde bitmesi gerekiyor. Fiziksek olarak form tutacağız ve umarım iyi bir sezon geçireceğiz"

KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM

"Ligde iki yıldız şampiyon oluyoruz. Geçen sene Türkiye'de tüm kupaları kazandık. TEkrar kazanmak için her şeyi yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde PSG ve Real Madrid favori ama bir sürpriz yapmak istiyoruz. Geçen sene kulüp ve milli takımla her şeyi kazandım. Ancak ben hala kazanmak istiyorum. Galatasaray ile yeni zaferler yaşamayı ve kulübün tarihine geçmeyi hedefliyorum"

(Sporx)