Sofiane Feghouli: Birer birer kazanmaya devam ediyoruz

Maçı değerlendiren Feghouli, "Elhamdülillah, çok mutluyum. Tüm takım adına çok mutluyum. Mariano'yu, Henry'yi gördük bu akşam, umarım sezon sonuna kadar sakatlıklar olmaz. Hepimiz çok iyi oynuyoruz. Maçları gördüğünüz gibi birer birer kazanmaya devam ediyoruz. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.
"EMRE AKBABA ÇOK İSTEKLİ, TAKTİKSEL"
Sakatlıktan dönen Emre Akbaba'nın performansıyla ilgili gelen soruya Cezayirli yıldız, "Emre Akbaba kollektif anlamda oyunumuza katkı sağlıyor. Çok istekli, taktiksel olarak çok işimize yarıyor. Şimdi biraz dinlenip kupaya hazırlanmamız gerekiyor." cevabını verdi.
"TAKIMIN PERFORMANSI İÇİN MUTLUYUM"
Attığı iki golle ilgili olarak Feghouli, "Sadece 2 gol attığım için değil takımın performansı için de çok mutluyum. İki golümü eşime ve çocuklarıma armağan etmek istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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