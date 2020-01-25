Sociedad'dan Vedat hamlesi

İSPANYA La Liga takımı Real Sociedad, Vedat Muriqi’yi transfer etmek için Fenerbahçe ile temasa geçti.

AKŞAM

İngiltere’den Burnley ve Tottenham başarılı golcüyü isteyen diğer ekipler. Sarı-Lacivertli Yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyu devre arasında satmak istemiyor. Hatırlanacağı üzere bundan bir süre önce Vedat, menajerine talimat vererek sezon sonuna kadar kendisine teklif getirmemesini istemişti. Aklında sadece şampiyonluk var.