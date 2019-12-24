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  3. Sneijder'dan Selçuk İnan ve Burak Yılmazlı jübile

Sneijder'dan Selçuk İnan ve Burak Yılmazlı jübile

Sneijder'dan Selçuk İnan ve Burak Yılmazlı jübile

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, Galatasaray'dan takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın da davet edileceği büyük bir jübile organizasyonuna hazırlanıyor.

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in 3 Haziran 2020 tarihinde doğduğu Utrecht şehrinde efsane olduğu takımlardaki eski takım arkadaşlarının da sahaya çıkacağı bir jübile maçı düzenleyeceği duyuruldu.

 

12 Ağustos'ta aktif futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Sneijder, bir ay sonra Hollanda Milli Takımı ile Peru arasında düzenlenen gösteri maçında futbola veda etmişti. Efsane ismin şimdi de resmi jübilesini görkemli şekilde yapmak istediği için organizasyon hazırlığında olduğu belirtildi.

Hollanda basınında jübile maçına Galatasaray'dan da Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ın davet edildiği belirtilirken Wesley'in Ajax, Inter ve Hollanda Milli Takımı'ndan eski takım arkadaşlarının bu özel maçta yer alacakları belirtildi.

İddialara göre oluşturulacak iki takımda hocalık yapacak isimlerin Jose Mourinho ile Bert Van Maarwijk olacağı da Hollanda basınının haberleri arasında. Kadroya davet edileceği belirtilen diğer isimler ise şu şekilde:

Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, John Heitinga, Dirk Kuyt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz, Andre Ooijer, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, Julio Cesar, Javier Zanetti, Samuel Eto'o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito, Fabio Cannavaro, Jari Litmanen.

(Sporx)


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