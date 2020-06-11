Sneijder Galatasaray'da hoca olmak istiyor

Futbol hayatını anlattığı bir otobiyografisi piyasaya çıkacak olan Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'ın kitabının editörü Jansma, Hollandalı eski futbolcunun hayalinin sarı kırmızılı takımın başına geçmek olduğunu söyledi.
Hollanda basınına konuşan Jansma, "Bence Sneijder çok iyi bir antrenör olacaktır. Kitabında da uzun vadede hoca olmak istediğini belirtti ve bunu Galatasaray'da yapmak istiyor. Orada çok iyi yıllar geçirdi, büyük başarılar kazandı" ifadelerini kullandı.
"PARASI SEBEBİYLE YANINDA OLDULAR"
Sneijder'ın kariyeri boyunca yanında menfaatçi birçok insanın olduğunu da söyleyen yazar, "Sneijder olduğu için ondan acımasızca faydalanmak isteyenler oldu. Onun parası nedeniyle yanında oldular" dedi.
Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giyen Wesley Sneijder, 175 maçta 45 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.
(Sporx)
Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.
Süper Lig'de Göztepe'yle karşılaşacak olan Trabzonspor'un kafilesi belli oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter'dan başlattığı "Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın çıkacak olan kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı yıldızın Galatasaray'da antrenörülük yapmak istediğini açıkladı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de kulübün eski futbolcularından Serhiy Rebrov'du. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlileri çalıştıracağına dair basında çıkan iddiaların sorulduğu 46 yaşındaki Ukraynalı teknik adam, söz konusu haberleri yalanladı.
Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi taraftarlar, bordo mavili takımı uğurladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.