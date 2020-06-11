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  • 11 Haziran 2020 Perşembe 22:11
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Sneijder Galatasaray'da hoca olmak istiyor

Sneijder Galatasaray'da hoca olmak istiyor

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Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın çıkacak olan kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı yıldızın Galatasaray'da antrenörülük yapmak istediğini açıkladı.

Futbol hayatını anlattığı bir otobiyografisi piyasaya çıkacak olan Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'ın kitabının editörü Jansma, Hollandalı eski futbolcunun hayalinin sarı kırmızılı takımın başına geçmek olduğunu söyledi.

Hollanda basınına konuşan Jansma, "Bence Sneijder çok iyi bir antrenör olacaktır. Kitabında da uzun vadede hoca olmak istediğini belirtti ve bunu Galatasaray'da yapmak istiyor. Orada çok iyi yıllar geçirdi, büyük başarılar kazandı" ifadelerini kullandı.

"PARASI SEBEBİYLE YANINDA OLDULAR"

Sneijder'ın kariyeri boyunca yanında menfaatçi birçok insanın olduğunu da söyleyen yazar, "Sneijder olduğu için ondan acımasızca faydalanmak isteyenler oldu. Onun parası nedeniyle yanında oldular" dedi.

Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giyen Wesley Sneijder, 175 maçta 45 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

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