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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 07:47
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Slovakya Kuzey İrlanda'yı devirip şampiyonaya katıldı

Slovakya Kuzey İrlanda'yı devirip şampiyonaya katıldı

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Euro 2021 Elemeleri finalinde Slovakya, Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Avrupa Şampiyonası play-off final maçında Slovakya ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi.

Windsor Park'ta oynanan karşılaşmayı uzatmalara giden maçta Slovakya 2-1 kazanarak Euro 21 bileti almayı başardı.

Karşılaşmada Slovakya'ya turnuva biletini getiren golleri 17. dakikada eski Trabzonsporlu Kucka ve 110. dakikada Duris kaydederken Kuzey İrlanda'nın tek golü ise 87. dakikada Skriniar'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla Slovakya adını Avrupa Şampiyonası'na yazdırmayı başardı.

Slovakya'nın yerleştiği E Grubu

İspanya

İsveç

Polonya

Slovakya

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