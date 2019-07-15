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Sliti'de Arap rakip

Sliti'de Arap rakip

Tunuslu sol kanat oyuncusu için Al-Ettifaq devreye girdi. Fransız basınında Dijon Kulübü’nün futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği yazıldı.

AKŞAM

CİM-BOM’UN transfer gündeminde olduğu belirtilen Naim Sliti için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Dijon forması giyen yıldız futbolcunun Suudi Arabistan yolunda olduğu öne sürüldü. Al-Ettifaq, Dijon’a resmi teklifini iletti. Fransız basınından L’Equipe Gazetesi’nin haberine göre; Galatasaray ve PAOK, haziran ayında Naim Sliti’nin transferi için Dijon’dan bilgi alırken henüz resmi bir teklif sunmadı. Bu gelişmeler yaşanırken Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq devreye girdi.

42 MAÇTA 10 GOL-10 ASiST

Al-Ettifaq’ın 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Dijon’a 2.7 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Ancak Dijon’un, 2018’de Lille’den 2 milyon euroya aldığı futbolcuya önerilen bonservisi kabul etmediği kaydedildi.  Dijon, Naim Sliti’nin transferine izin vermek için daha yüksek teklifler bekliyor. Geçtiğimiz sezon 42 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu: 10 gol, 10 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti. Tunuslu futbolcunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ARADAKi FARK KAPATILMALI

Finansal Fair Play kıskacındaki Galatasaray, satış yapmadan bonservisiyle oyuncu alamıyor. Şu dönemde transfer yapılsa bile kısa süre sonra aradaki farkın oyuncu satışıyla kapatılması şart. Galatasaray’da Diagne’nin durumu belirsizliğini koruyor. Senegalli forveti yüksek bir bedelle satmayı hedefleyen yönetim, buradan gelecek parayla hem golcü hem de orta saha takviyelerini bitirmeyi planlıyordu. Ancak Diagne son dönemde sürekli olarak kalacağını vurguluyor. Aslan, çözüm yolu arıyor.

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