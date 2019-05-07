Slimani'den teşekkür

AKŞAM

ISLAM Slimani cephesinden Fenerbahçe’ye teşekkür geldi. Sezon başında Sarı-Lacivertli kulübün teklifini kabul etmeden önce banka teminatları isteyen Cezayirli forvetin temsilcileri, Türk takımlarının ödeme sorunlarıyla ilgili pek çok olumsuz bilgiye sahip oldukları için bu talepte bulunmuştu. Gelinen süreçte Slimani’nin ödemesi, sadece 19 gün aksatıldı. Kadro dışı olmasına rağmen ödeme aksamadı. Temsilciler, ilerleyen dönemde başka oyuncular için yapılacak çalışmalarda, kulübün bu tavrının olumlu yansıyacağı düşüncesinde.