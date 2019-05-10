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Slimani için sürpriz iddia! işte yeni takımı

Slimani için sürpriz iddia! işte yeni takımı

Portekiz basını, Sporting'in Fenerbahçe'den ayrılık için gün sayan Islam Slimani'nin kiralık transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya vardığını yazdı.

Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarının başında gelen ve Ersun Yanal'ın kadro dışı bıraktığı Islam Slimani için Sporting iddiaları alevlenmeye devam ediyor.

Portekiz basını, Cezayirli oyuncunun eski takımı Sporting'in Leicester City ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya vardığını ve Slimani'nin gelecek sezon yeni adresinin bir kez daha Portekiz olma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

KARİYER SEZONLARI SPORTING'DE

Kariyerinin en iyi yıllarını Sporting'de geçiren Slimani, Portekiz ekibinde 112 maçta 57 gol kaydetmişti. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de toplam 25 maça çıkarken 5 gol atabildi. Slimani, Süper Lig'de ise 15 maçta sadece 1 gol attı.

(Sporx)

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