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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 23:03
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Slimani geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Slimani geri dönüyor! İşte yeni takımı...

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Sporx

Cezayirli forvet Islam Slimani, Leicester'dan ayrılarak Fransa Ligue 1'e dönmeye hazırlanıyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, yeniden Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki forvet, Saint-Etienne ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'den sonra Monacı'da kiralık olarak forma giyen Slimani, o dönemde performansıyla beğenildi. Cezayirli oyuncu yeniden döndüğü Leicester'da ise ligde sadece 19 dakika süre alabildi.

FRANSA'YA DÖNÜYOR

L'Equipe'in haberine göre, Slimani ile Saint-Etienne arasında görüşmeler devam ediyor. Tek soru işareti Cezayirli forvetin Leicester'da aldığı maaş oldu.

Fransız kulübünün, aylık brüt 380 bin avro maaş kazanan oyuncunun maliyetini karşılaması imkansız ancak Slimani'nin maddi fedakarlık yapması bekleniyor.

Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda biten 32 yaşındaki oyuncunun, devre arasında yeni takımına imza atması bekleniyor.

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