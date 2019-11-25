Slimani, Fransa Ligi'ni sallamaya devam ediyor

Fransa Ligue 1'in 14. hafta mücadelesinde Bordeaux, sahasında konuk ettiği Monaco'yu 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibinin golleri Pablo ve Nicolas de Preville(pen.)'den gelirken, konuk ekibin Cezayirli golcüsü Islam Slimani attığı gol, sebebiyet verdiği penaltı ve ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart ile maça damgasını vuran isim oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükselten Bordeaux 3. sıraya yerleşirken, Monaco 18 puanla kendisine 14. sırada yer buldu.