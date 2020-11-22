Slaven Bilic'in takımına bir darbe de Manchester United'dan

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, sahasında West Bromwich Albion'u 1-0 yendi.
Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Bromwich Albion'u konuk etti.
İlk yarısı golsüz sonlanan karşılaşmasının ikinci yarısına hızlı başlayan Manchester United, 56. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru 1-0 yaptı, maç bu sonuçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, bu sezon ligde ilk kez 2 hafta üst üste sahadan galip ayrıldı. Ligde bir maçı eksik Manchester ekibi, bu skorla puanını 16'ya yükseltti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan West Bromwich Albion ise 3 puanda kaldı.
Manchester United, 24 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair yaptığı açıklamada önemli noktalara değindi.
Beşiktaş'ta sezon başında takımda olup olmayacağı belli olmayan Cyle Larin, üst üste 4. maçta ağları sarstı ve alkış aldı.
Başakşehir'in Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet serisine Beşiktaş nokta koydu.
Serie A'nın 8. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup ederken Milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı ve Ronaldo'nun 2. golünde asist yaptı.
Süper Lig'de 9. haftanın maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Ünlü yorumcu, eski hakem mücadeleyi değerlendirdi.
Toplamda 7 eksiği bulunan Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir önünde zor bir sınav verecek. Hastalık, sakatlık ve cezadan çok çeken Siyah-Beyazlılar'da alternatifsiz zorunlu kadro kaldı. Her şeye rağmen 3 puan gelirse tüm yaralara merhem olacak. Kayıp halinde dert daha da büyüyecek.