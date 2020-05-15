Slaven Bilic'e 15 milyon Dolar'lık rekor tazminat

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı G.Saray'da koronavirüs şoku! Gece 01:23'te açıklandı Galatasaray kulübü performans ekibinde koronavirüs taşıyan bir kişiye rastlandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, idmanların 6 günlüğüne iptal edildiğini duyurdu.

Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için Akif Üstündağ AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın politikası futbol için Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Galatasaray'ın iptale itirazını AKŞAM'a yorumladı.

Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz iddiası Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz iddiası Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.

İşte Galatasaray'daki yeni maaşlar İşte Galatasaray'daki yeni maaşlar Galatasaray'da % 30'luk indirime Muslera dışında yabancılar kayıtsız kalınca rakam revize edildi. Oran % 15'e indirilince Falcao, Feghouli ve Belhanda gibi isimler de olumlu dönüş yaptı. Bundan memnun kalan yönetim de şampiyonluğun gelmesi durumunda takıma ‘bonus'la jest yapma kararı aldı.

'Vedat Muriqi harika olur' 'Vedat Muriqi harika olur' İngiliz basını West Brom'un Premier Lig'e çıkması halinde Vedat Muriqi'yi alacağını ve bunun Bilic için harika olacağını yazdı.

Mert Çetin için dev kapışma Mert Çetin için dev kapışma Sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Milli stoperi yeni sezon kadrosunda görmeyi çok istiyor. İtalyanca bilen Emre, sadece Mert ile değil Roma'lı yöneticilerle de bizzat görüşmeye hazırlanıyor.