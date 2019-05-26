Slaven Bilic, Kasımpaşa ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham United ve Al Ittihad'ı çalıştıran Slaven Bilic'e tekrar Türkiye yolu gözüktü.

UEFA Pro Lisans kursunda konuşma yapmak için Türkiye'de bulunan Bilic'in Kasımpaşa ile görüştüğü kaydedildi.

Önceki gün Vodafone Park'ta Beşiktaş - Kasımpaşa maçını izleyen Hırvat teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Suudi Arabistan'da istediği sonuçları almakta zorlanan ve çıktığı 17 maçtan yalnızca 4 galibiyet çıkarabilen Hırvat hoca, 3 ay önce görevinden ayrılmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'la çalıştığı iki sezonda şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak üçüncülüğün ötesine geçememişti.

(Sabah)