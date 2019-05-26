Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Slaven Bilic, Kasımpaşa ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Slaven Bilic, Kasımpaşa ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Slaven Bilic, Kasımpaşa ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Beşiktaş'ı çalıştırdığı 2 sezonda taraftarın sevgilisi olan Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, 4 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e geri dönüyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Kasımpaşa'nın başına geçecek.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham United ve Al Ittihad'ı çalıştıran Slaven Bilic'e tekrar Türkiye yolu gözüktü.

UEFA Pro Lisans kursunda konuşma yapmak için Türkiye'de bulunan Bilic'in Kasımpaşa ile görüştüğü kaydedildi.

Önceki gün Vodafone Park'ta Beşiktaş - Kasımpaşa maçını izleyen Hırvat teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Suudi Arabistan'da istediği sonuçları almakta zorlanan ve çıktığı 17 maçtan yalnızca 4 galibiyet çıkarabilen Hırvat hoca, 3 ay önce görevinden ayrılmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'la çalıştığı iki sezonda şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak üçüncülüğün ötesine geçememişti.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ'ın mutlu anları
Şampiyonluk kutlamalarına İrem Derici damgası!
Buse Varol'dan eşi Alişan'a büyük övgü
10 kiloluk kostüm!
Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan şair Kısakürek, yaşamı boyunca

Necip Fazıl Kısakürek Vefatının 36. Yılında Anılıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yassı Ada'daki muhafız subayın gizlice ektiği fotoğraflar

Babasının anısını yaşatmak için yaptırdığı balmumu heykeli görenleri şaşırtıyor