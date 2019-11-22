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  3. Slaven Bilic, eski öğrencisi Oğuzna Özyakup'u istiyor

Slaven Bilic, eski öğrencisi Oğuzna Özyakup'u istiyor

Slaven Bilic, eski öğrencisi Oğuzna Özyakup'u istiyor

West Bromwich Albion'ın teknik direktörü Slaven Bilic, eski öğrencisi Oğuzhan Özyakup'u istiyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Şenol Güneş döneminde 2 yıl üst üste kazanılan şampiyonlukta büyük katkısı olmasına karşın son 2,5 sezondur ortalarda gözükmeyen Oğuzhan Özyakup için flaş bir teklif geldi.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAYA HAZIR

Championship’te liderlik koltuğunda oturan ve WBA ile Premier Lig’e göz kırpan Slaven Bilic’in eski öğrencisini istediği öğrenilirken, Oğuzhan’ın da İngiltere’ye geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Rusya’dan gelen teklifleri reddeden ve Krasnodar’ı elinin tersiyle iten milli futbolcunun Bilic’le yeniden kendisini bulacağı düşünülürken, Beşiktaş yönetiminin kiralık olarak bu anlaşmayı onaylayacağı bildirildi.

TERRANEO OĞUZHAN'I İYİ TANIYOR

Orta sahada Diangana ve Matt Phillips’e alternatif bir isim arayan Hırvat teknik adamın Oğuzhan Özyakup için talimat verdiği kaydedilirken, Fenerbahçe’de görev aldığı süre içerisinde oyuncuyu yakından tanıyan Giuliano Terraneo’nun Ocak ayında harekete geçeceği vurgulandı.


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