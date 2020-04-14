Slaven Bilic Beşiktaşlı Vida'nın peşinde

SPOR GÜNDEMİ

Falcao'da Arap ısrarı Falcao'da Arap ısrarı Al Hilal kulübü Kolombiyalı forvete, yıllık 10 milyon euro önerdi. Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti ve 2 milyon euro bonus alan 34 yaşındaki forvetin maaşı 1.5 milyon dolar düşürülmüştü. Arap basınına göre; Falcao'ya Suudi Arabistan Kulübü'nden 2 kat maaş önerildi.

Güçlü karakteri Mourinho'dan öğrendim Güçlü karakteri Mourinho'dan öğrendim Inter ve Juventus'ta forma giymiş Kasımpaşa'nin golcüsü Thiam'dan AKŞAM'a özel açıklamalar: “Inter'de Mourinho ile çalıştığım dönemde, ondan çok şey öğrendim. Antrenman nasıl yapılır, kazanmaya odaklı motivasyon, güçlü karakterli olmayı hep burada öğrendim.”

Sözleşmesi biten gider Sözleşmesi biten gider FIFA Hukuk İşleri Müdürü Emilio Garcia Silvero, kiralık oynayan futbolcuların takımlarında kalmayacaklarını söyledi: “30 Haziran'da sona eren sözleşmeler uzatılamaz. Kiralık olan oyuncular kendi takımlarına dönecek ancak transfer penceresi 1 Temmuz'da açılmayacağı için kendi kulüplerinde sahaya çıkamayacaklar.”

Victor Ruiz'den 'feda' Victor Ruiz'den 'feda' Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine gitmesine izin verilen Victor Ruiz ile indirim için protokol yapıldığı ortaya çıktı.

Radamel Falcao'dan büyük fedakarlık! Kabul etti... Radamel Falcao'dan büyük fedakarlık! Kabul etti... Abdurrahim Albayrak'ın telefonda bizzat görüştüğü Falcao, dünyadaki tüm yıldızların kazançlarını düşürmek zorunda kalacağını kabul ederek, ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Sarı- Kırmızılılar, bu kararın tüm takıma örnek olacağı görüşünde...

Devler Ligi 3 haftada tamam Devler Ligi 3 haftada tamam UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni Ağustos ayında bitirmeyi planlıyor. Futbolun Avrupa'daki patronlarının hedefi üç hafta içinde şampiyonu belirlemek.