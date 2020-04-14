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aksam.com.tr
  • 14 Nisan 2020 Salı 08:24
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  • 14 Nisan 2020 Salı 08:24

Slaven Bilic Beşiktaşlı Vida'nın peşinde

Slaven Bilic Beşiktaşlı Vida'nın peşinde

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İngiltere Championship ekibi West Bromwich'le Premier Lig'e yükselmek için geri sayımda bulunan Slaven Bilic, transfer listesini şimdiden hazırladı... Tecrübeli teknik adam, Hırvatistan Milli Takımı'nda ilk kez forma verdiği eski öğrencisi Vida'yı, listesinin başına yazdı.

Siyah-Beyazlılar’da teknik adam olarak 2013-15 sezonları arasında görev yapan Slaven Bilic; West Ham United ve Al Ittihad maceralarının ardından İngiltere Championship ekibi West Bromwich’in başına geçmişti. Koronavirüs sebebiyle yarıda kalan ligde 37 haftanın sonunda 70 puanla lider Leeds United’ın 1 puan gerisinde bulunan West Bromwich’le Premier Lig’e yükselmek için önünde 9 hafta kalan Bilic, mutlu sona ulaşırsa ilk olarak gözünü Beşiktaş’a çevirecek. Yeni dönemde Premier Lig’de yer almaları halinde kadrosunu güçlendirmeye savunma hattından başlamayı planlayan tecrübeli hocanın, Kara Kartal’daki vatandaşı Domagoj Vida’yı listesinin başına yazdığı öğrenildi.

Bonservis bedeli belli oldu...

Hırvatistan Milli Takımı’ndaki döneminde Vida’ya formayı veren ilk isim olan Bilic’in, başarılı oyuncuyu uzun süredir takip ettiği biliniyor. Yıllık 3 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle Beşiktaş Yönetimi’nin de yollarını ayırmaya sıcak baktığı 30 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin ise 10 milyon Euro seviyesinde olduğu konuşuluyor.

Slaven Bilic ve Domagoj Vida, Hırvatistan milli takımında birlikte çalışmıştı.

(Fanatik)

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