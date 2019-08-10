  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31
  • |
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31

Sky Italia, Bayern Münih'in Cengiz Ünder'i istediğini yazdı

Sky Italia, Bayern Münih'in Cengiz Ünder'i istediğini yazdı

Paylaş

İtalya basınının önde gelen temsilcilerinden Sky Italia, Bayern'in Inter'den Ivan Perisic ve Roma'dan Türk futbolcu Cengiz Ünder'i hedeflediğini iddia etti.

Ayrıca Alman devinin her iki oyuncuyu birden de alabileceğini belirten haberde, iki oyuncunun sık sık kanat değiştirmeyi sevdiği ve birlikte oynayabilecekleri bildirildi.

6 GOL 11 ASİST

İsmi transferde daha önce Arsenal ile de anılan 22 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder, bir bölümünü sakat geçirdiği geçen sezonda Roma forması ile 33 maça çıktı ve 6 gol, 11 asist ile oynadı.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Niasse Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı

title

Beşiktaş, Danimarka Ligi'nde döktüren golcü Kamil Wilczek'i istiyor

title

Galatasaray'dan Falcao için 50 bin kişilik imza töreni

Galatasaraylılara Müjde! Falcao Transferini Bitirmek İçin Fransa´ya Gitti...

SPOR GÜNDEMİ

Müjde! Taraftarların en çok istediği transfer bitti
Müjde! Taraftarların en çok istediği transfer bitti

Müjde! Taraftarların en çok istediği transfer bitti

Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Flaş transfer! 9 yıl sonra Florya'ya dönüyor
Flaş transfer! 9 yıl sonra Florya'ya dönüyor

Flaş transfer! 9 yıl sonra Florya'ya dönüyor

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.

Galatasaray'dan Falcao için tarihi hazırlık
Galatasaray'dan Falcao için tarihi hazırlık

Galatasaray'dan Falcao için tarihi hazırlık

Galatasaray'a adım adım yaklaşan Falcao, müthiş bir törenle taraftarlarla buluşacak.

'Kadroya giremez, ona takım bulalım'
'Kadroya giremez, ona takım bulalım'

'Kadroya giremez, ona takım bulalım'

Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında bile yeterli şans bulamayan Miha Zajc için kulüp aranıyor.

Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha
Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha

Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha

Galatasaray, Diagne’yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.

Sezona süper başlayan golcüyü Beşiktaş kapıyor
Sezona süper başlayan golcüyü Beşiktaş kapıyor

Sezona süper başlayan golcüyü Beşiktaş kapıyor

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı golcüyü Danimarka'da buldu.

'Bu adam bizimle dalga mı geçiyor!'
'Bu adam bizimle dalga mı geçiyor!'

'Bu adam bizimle dalga mı geçiyor!'

Galatasaraylı taraftarlar, Sarı-Kırmızılıların gözden çıkardığı ancak ciddi bir teklif gelmediği için gönderemediği Mbaye Diagne’ye ateş püskürdü. Taraftarlar, golcü futbolcunun paylaşımının altına ‘Bu adam bizimle dalga mı geçiyor’ mesajları yağdırdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.