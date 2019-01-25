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Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Skrtel+PFDK%E2%80%99ya+sevk+edildi

Skrtel tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

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Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel, Ümraniyespor ile oyanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'dan yapılan açıklamalar şu şekilde:

1- HATAYSPOR Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu MARTIN SKRTEL'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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