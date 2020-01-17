Skandal yeni ortaya çıktı! Bahattin Duran 'sakatım' deyip maça çıkmamış

EURO 2020 yardımcı hakem semineri olduğu için o hafta Bahattin Duran atama istemiyor ve bu durumun, maça Alper Ulusoy'un tayin edilmesinden çok daha öncesinde belli olduğu ortaya çıkıyor.
Serdar Çakır’ın bu olayla bir ilgisi olup olmadığını Bahattin Duran'ın yakın çevresine soran Mehmet Ayan, Cüneyt Çakır'ın bile olaydan çok daha sonra haberi olduğu bilgisini aldı.
Olayla ilgili iddia ise şu şekilde:
Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır, Ankaragücü-Konyaspor maçına Alper Ulusoy'un yardımcısı olarak atanan Bahattin Duran'a ‘maça çıkma’ talimatı veriyor. ‘Alper, Cüneyt'i sattı ona yardımcı hakemlik yapma’ diyor. Bahattin Duran da bunun üzerine hiçbir sorunu olmadığı halde ‘sakatım’ diyerek bunu MHK'ya bildiriyor.
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