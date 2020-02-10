TRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yaptığı paylaşımlarla F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt verdi:.

AKŞAM

TRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, açıklamları şu şekilde;

“Biz ‘bütçeyi’ dengelemekle uğraşırken, maliyeti düşük transferler yaparken, altyapımıza ağırlık verirken, altyapıdan çıkan oyuncumuzu en yüksek bonservis bedeliyle satarken, siz milyonlarca euroya futbolcular alarak şov yapıyordunuz! Yıllardır hakem hatalarından en çok canı yanan biziz! Biz isyan ederken siz susuyordunuz! Bıyık altından gülüyordunuz! Bu sezonun başından bu akşam (önceki akşam) oynadığımız maç da dahil yine hakem hatalarına maruz kaldık! Sezon başından bu yana o hataları sıralasak buradan size yol olur! Biz ‘doğru’ bildiklerimizi yaparak yola devam edeceğiz. Sizin kendi içinizdeki başarısızlıklarınızı dışarıda arama çabanızı anlıyoruz. Çünkü aciz insanlar kendi kusurlarını örtmek için hep başkalarını kullanır. Lakin kral artık ÇIPLAK! Biz daha yemiyoruz. Size afiyet olsun!”