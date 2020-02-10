AKŞAM
TRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, açıklamları şu şekilde;
“Biz ‘bütçeyi’ dengelemekle uğraşırken, maliyeti düşük transferler yaparken, altyapımıza ağırlık verirken, altyapıdan çıkan oyuncumuzu en yüksek bonservis bedeliyle satarken, siz milyonlarca euroya futbolcular alarak şov yapıyordunuz! Yıllardır hakem hatalarından en çok canı yanan biziz! Biz isyan ederken siz susuyordunuz! Bıyık altından gülüyordunuz! Bu sezonun başından bu akşam (önceki akşam) oynadığımız maç da dahil yine hakem hatalarına maruz kaldık! Sezon başından bu yana o hataları sıralasak buradan size yol olur! Biz ‘doğru’ bildiklerimizi yaparak yola devam edeceğiz. Sizin kendi içinizdeki başarısızlıklarınızı dışarıda arama çabanızı anlıyoruz. Çünkü aciz insanlar kendi kusurlarını örtmek için hep başkalarını kullanır. Lakin kral artık ÇIPLAK! Biz daha yemiyoruz. Size afiyet olsun!”
İTALYA’DAN Boateng’e övgü geldi...
BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.
VEDAT’IN talipleri her geçen gün artıyor.
ALANYA maçının orta hakemi Ümit Öztürk verdiği ve vermediği kararlarla gündeme oturdu.
Genel kurul üyeleri ve taraftarlar, Alanya maçından sonra yönetime ‘Ligden çekilin’ talebinde bulundu.
‘VAR hakemi çifte standart uyguladı’ diyen Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: “Bunları kabullenmemiz mümkün değildir. Biz kabullensek bile F.Bahçe sahipsiz değildir. Bu düzen, bu şekilde gidemez. Korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat.”
TRABZONSPOR Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yaptığı paylaşımlarla F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt verdi:.