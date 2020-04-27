Siyah-Beyazlılar'ın kalesine sürpriz isim

Önümüzdeki sezon Loris Karius ile yola devam etmeyecek olan Siyah-Beyazlılar kalesini emin ellere teslim etmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik heyet ve oyuncu izleme (scout) ekibi, aradığı ismi TFF 2. Lig’de buldu. Kara Kartal, Beyaz Grup’ta en yakın rakibine 10 puan fark atarak lider olan ve 1. Lig’e çıkmasına kesin gözüyle bakılan Samsunspor’un genç kalecisi Nurullah Aslan’ı gözüne kestirdi. Beşiktaş, bu sezon çıktığı 28 maçta sadece 11 gole engel olamayan ve Türkiye’de profesyonel liglerde en az gol yiyen kaleci olan Nurullah için Karadeniz ekibi ile görüşmelere başlamıştı.
Yeniden masaya oturacaklar
Kara Kartal’ın ilk teklifi reddedilirken, Kırmızı- Beyazlılar, 22 yaşındaki eldiven için 6 milyon Euro istemişti. Bunun üzerine Beşiktaş geri adım atarken, yeni bir teklif hazırlandı. Siyah-Beyazlılar, Nurullah için biri kiralık olmak üzere iki oyuncu, uygun bir bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay önerecek. Tarafların en kısa zamanda yeniden pazarlık masasına oturması bekleniyor.
(Fanatik)
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