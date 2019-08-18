Sivas'ta Emre Kılınç pazarlığı

AKŞAM
SİYAH-Beyazlılar, bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Emre Kılınç için Sivas’ta kulüp yetkilileri ile yüz yüze bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Sivasspor idarecileri Emre için 3 milyon euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş’ın ise bu transfer için gözden çıkardığı rakam 1.5 milyon euro. Siyah-Beyazlılar, takas önerisini de gündemde tutuyor. 24 yaşındaki sol kanadın da Beşiktaş’ta oynama isteğini Sivasspor’un yöneticilerini iletti. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler bu hafta içinde de devam edecek. Kısa süre içinde bu transferi bitirilmesi planlanıyor.
Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.
TRABZONSPOR, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nu Kasımpaşa maçı ile açıyor.
Trabzonspor’a yakın olan Daniel Sturridge, menajeri tarafından başka kulüplere öneriliyor. İngiliz golcü, şimdi de Napoli’ye sunuldu. Ayrıca F.Bahçe’nin de bir teklifi olmamış. Amaç daha fazla para kazanmak!
Beşiktaş yöneticileri, Emre Kılınç’ı maç öncesi Sivasspor idarecilerden istedi. Emre de Beşiktaş’ta oynamaya çok istekli.
Fransız L’Equipe, piyasa değeri 6.7 milyon euro olan Falcao’nun, Monaco’dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncunun da Galatasaray’a imza atacağı vurgulandı.
Genç Türk oyuncuları kadrosuna katan Roma, şimdi de Beşiktaş’ın forveti Güven Yalçın’ı transfer etmek için harekete geçti. İtalyan basınına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve imzalar atılabilir.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.