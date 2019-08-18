Sivas'ta Emre Kılınç pazarlığı

Beşiktaş yöneticileri, Emre Kılınç’ı maç öncesi Sivasspor idarecilerden istedi. Emre de Beşiktaş’ta oynamaya çok istekli.

AKŞAM

SİYAH-Beyazlılar, bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Emre Kılınç için Sivas’ta kulüp yetkilileri ile yüz yüze bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Sivasspor idarecileri Emre için 3 milyon euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş’ın ise bu transfer için gözden çıkardığı rakam 1.5 milyon euro. Siyah-Beyazlılar, takas önerisini de gündemde tutuyor. 24 yaşındaki sol kanadın da Beşiktaş’ta oynama isteğini Sivasspor’un yöneticilerini iletti. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler bu hafta içinde de devam edecek. Kısa süre içinde bu transferi bitirilmesi planlanıyor.